이수연, ‘짠한형’ 제작사와 유튜브 첫 발 “가까이 소통하는 창구”

가수 이수연이 개인 유튜브 채널을 전격 개설하고 본격적인 소통 행보에 나선다.

이수연은 지난 5일 개인 유튜브 채널 '국보 이수연'을 론칭하고 첫 번째 영상을 공개했다. 베일을 벗은 첫 영상에서 이수연은 조부모와 함께 생활하는 자택을 최초로 공개한 것은 물론, 또래 친구들과 어울리는 평범하고 발랄한 일상을 가감 없이 보여주며 대중의 시선을 사로잡았다.

새롭게 선보인 '국보 이수연'은 이수연의 소속사 토탈셋과 인기 웹 예능 '짠한형 신동엽'을 선보인 제작사 발라컴퍼니가 의기투합해 공동 제작한 채널이다. 이수연은 해당 채널을 통해 자신만의 독보적인 감성으로 재해석한 다채로운 커버곡 무대를 비롯해 방송에서 미처 보여주지 못했던 활동 비하인드 스토리, 그리고 친근한 소녀로서의 일상까지 아우르는 폭넓은 콘텐츠를 선보일 예정이다.

소속사 토탈셋 측은 "무대 위 강렬한 모습 뒤에 숨겨진 이수연의 인간적인 매력과 진솔한 이야기를 가득 담아낼 예정"이라며 "팬들과 더욱 가까이서 호흡하는 소통의 창구가 될 것인 만큼, 앞으로 순차적으로 베일을 벗을 다채로운 콘텐츠에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

가수와 인간 이수연의 무한한 매력을 만나볼 수 있는 유튜브 채널 '국보 이수연'의 신규 콘텐츠는 매주 금요일 오후 7시에 정기적으로 업로드된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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