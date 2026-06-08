베이비몬스터, ‘SUGAR HONEY ICE TEA’로 여름송 만들까

그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)가 청량하고 쿨한 반전 에너지를 담은 신곡으로 전 세계 음악팬들의 호평을 이끌어냈다.

베이비몬스터는 8일 0시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘SUGAR HONEY ICE TEA(슈가 허니 아이스 티)’를 전격 발매했다. 이번 신보는 미니 3집 ‘춤 (CHOOM)’ 이후 약 한 달 만에 초고속으로 선보이는 신곡이다. 특히 기존에 보여준 강렬한 카리스마와는 180도 다른 새로운 스타일의 여름 시즌송을 예고해 발매 전부터 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

달콤한 키워드들과 쿨한 에너지의 대비로 베이비몬스터만의 반전 매력 가득한 신곡이 완성됐다. 묵직한 베이스 사운드 위에 얹힌 중독성 강한 훅, 멤버들의 청량한 보컬과 탄탄한 래핑이 듣는 재미를 배가하며 올여름을 강타할 서머송이 탄생했다는 평이다.

가십을 위트 있게 풍자한 감각적인 연출과 멤버들의 당당한 애티튜드를 담아낸 뮤직비디오도 모두의 마음을 사로잡았다. 서류가 휘날리는 오피스, 고풍스러운 티룸을 비롯한 다채로운 세트가 보는 재미를 더했고, 톡톡 튀는 컬러감의 스타일링과 멤버들의 재기발랄한 매력이 한데 어우러졌다.

YG엔터테인먼트는 뮤직비디오에 이어 오는 10일 오후 6시 퍼포먼스 비디오를 공개한다. 이미 그루비한 무브와 손가락을 활용한 키치한 제스처들이 묘한 중독성을 불러일으키고 있는 만큼, 이번 퍼포먼스 비디오는 본격적인 글로벌 인기 몰이를 위한 강력한 트리거가 될 전망이다.

한편 베이비몬스터는 'SUGAR HONEY ICE TEA' 활동에 이어 오는 6월 26일부터 28일까지 서울에서 두 번째 월드투어의 포문을 연다. 이후 일본, 아시아, 북미, 유럽, 남미 등 총 18개 도시·27회차 공연을 통해 전 세계 팬들과 호흡하며 2026년 촘촘한 행보를 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]