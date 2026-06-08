피에스타 옐, 오늘(8일) 싱글 '영써티' 발매…전곡 작사·작곡 참여

사진=코스믹 레이더스

걸그룹 피에스타 출신 아티스트 옐(YEL)이 새 앨범으로 따뜻한 위로와 청량한 에너지를 전한다.

8일 발매하는 'Young30'은 'Young'과 'Thirty' 사이, 그 어딘가에 서 있는 지금의 옐을 고스란히 투영한 앨범이다. 총 두 곡이 수록된 이번 신보는 밴드 사운드를 기반으로 한 풍성한 편곡이 더해져 아티스트로서 더욱 깊어진 옐의 음악적 세계를 만나볼 수 있다.

타이틀곡 'Remove Makeup'은 미드템포 R&B 트랙으로, 나를 붙들고 있던 모든 것을 지우고 새로이 앞으로 나아가겠다는 주체적인 메시지를 담았다. 인생을 조금은 알 것 같으면서도 여전히 미래가 기대되는 30대 시절을 지나는 누구나 공감할 만한 솔직한 가사에 청량한 사운드가 어우러져 듣는 이들에게 가벼운 해방감을 선사한다.

수록곡 'To the Sky'는 팝 록(Pop Rock) 트랙이다. 그간 R&B를 기반으로 독보적인 색깔을 보여왔던 옐의 신선한 변신을 담았다. 무너진 자리 위에서도 다시 피어나는 한 송이 꽃처럼 스스로를 다독이는 위로의 메시지를 담았다. 폭발적으로 뻗어 나가는 보컬과 휘몰아치는 기타 사운드가 관전 포인트다.

이번 앨범을 통해 옐은 익숙한 자리에서의 깊이와 낯선 자리에서의 도전을 동시에 담아냈다. 전곡 작사·작곡에 참여해 진정성을 높임과 동시에 아티스트로서의 역량을 다시 한번 입증한다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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