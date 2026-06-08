록커 마하, 신곡 ‘하이어’로 강렬 존재감

가수 마하(Macha)가 신곡을 발매하며 국내를 넘어 해외 K-록 팬들에게 강렬한 존재감을 펼쳤다.

지난 6일 공개된 마하의 신곡 ‘Higher’(하이어)는 불안과 혼란 속에서 방황하던 한 사람이 누군가의 존재를 통해 다시 일어서고, 더 높은 곳을 향해 나아가는 과정을 담아냈다.

곡은 ‘Take me higher, hold me closer’, ‘Tonight we rise again’과 같은 후렴구를 중심으로 서로의 존재가 힘이 되어 다시 일어나고 앞으로 나아가는 이야기를 그렸다. 어두운 과거에 머무르기보다 새로운 시작을 선택하고, 함께 성장하며 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 메시지가 곡 전반에 담겼다.

마하는 이번 작품에서 한국어와 영어를 자유롭게 넘나드는 노랫말 구성으로 언어의 경계를 넘어 감정을 전달하는 데 집중했다. 글로벌 시장을 향한 음악적 방향성과도 맞닿아 있으며 한국의 라이브 클럽에서 출발해 세계 무대를 향해 나아가고자 하는 포부를 보여준다.

공개된 뮤직비디오는 실제 라이브 클럽을 배경으로 촬영됐다. 무대 위에서 관객과 호흡하는 마하의 에너지와 현장감을 담아냈다. 밴드 사운드와 라이브 퍼포먼스가 중심이 되는 이번 작품은 화려한 연출보다 음악과 무대 자체가 가진 힘에 집중했다.

2021년 싱글 ‘Chance’로 가요계 데뷔한 마하는 밴드 컴온데이즈(Come on days)의 멤버로도 활동해 왔다. 2025년 싱글 ‘밀레니움 록’, ‘Always’ 발표 당시 ‘고음 종결자’ ‘극강의 파워샤우팅’ 등의 키워드로 관심을 모았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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