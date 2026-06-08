송가인 자태에 팬들 발칵…“사랑 안 하기 쉽지 않네” 찬사 폭발

송가인이 새하얀 무대 의상을 선보였다. 출처=송가인 SNS

가수 송가인이 눈부신 화이트 드레스 자태로 팬들의 마음을 사로잡았다.

지난 6일 송가인은 자신의 SNS 채널을 통해 다채로운 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 송가인은 화려한 무대 조명 아래에서 독보적인 아우라를 발산하고 있다.

이날 송가인은 목선과 쇄골 라인이 돋보이는 스퀘어 넥 디자인의 화이트 미니 드레스를 선택해 클래식하면서도 사랑스러운 분위기를 연출했다. 특히 어깨 볼륨을 살린 퍼프 숄더와 시스루 풍의 플로럴 레이스 소매는 특유의 우아한 매력을 한층 배가시켰다. 여기에 전면 중앙의 보석 단추 포인트와 자연스럽게 퍼지는 A라인 실루엣이 더해져 단정함과 발랄함을 동시에 잡았다.

사진을 접한 팬들은 “무대 위에서 언제나 가장 아름다운 나의 가수”, “순백의 아름다움 그 자체다”, “입덕하지 않을 수가 없다” 등 뜨거운 찬사를 보내며 응원을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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