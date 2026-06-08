누수의정석, 서초·강남 기반 바탕으로 수도권 전 지역 서비스 확대

누수 탐지 전문업체 누수의정석이 기존 서초·강남 중심의 운영에서 나아가 서울, 경기, 인천 등 수도권 전 지역으로 서비스 범위를 확대하며 본격적인 지역 확장에 나선다고 밝혔다.

누수의정석은 아파트, 빌라, 오피스텔, 상가 등 다양한 건축물에서 발생하는 누수 문제를 전문적으로 진단하고 해결하는 업체다. 그동안 서초구와 강남구를 중심으로 다수의 현장을 수행하며 전문성과 신뢰를 쌓아왔다. 특히 보이지 않는 배관 내부 문제나 미세 누수 등 원인 파악이 어려운 현장에서도 체계적인 탐지 과정을 통해 정확한 원인을 찾아내며 고객 신뢰를 높여왔다.

최근에는 ‘정확한 탐지’의 중요성이 강조되면서 누수 원인을 체계적으로 분석하고 해결할 수 있는 전문 업체에 대한 수요도 함께 증가하고 있는 추세다.

◆첨단 장비 활용한 체계적인 누수 탐지 시스템

누수는 단순히 물이 새는 현상으로 끝나지 않는다. 시간이 지날수록 곰팡이, 악취, 도배 및 마감재 손상, 아래층 피해 등으로 이어질 수 있어 초기 대응이 중요하다. 이에 따라 누수의정석은 원인 파악 중심의 탐지 시스템을 기반으로 현장 상황에 맞춘 정밀 진단을 진행하고 있다.

업체 측에 따르면 음향 탐지기, 배관 탐지 장비, 청음 장비, 열화상 장비 등 다양한 첨단 장비를 활용해 누수 원인을 분석하고 있다. 육안으로 확인이 어려운 바닥 난방 배관 누수나 배관 내부 문제 등도 체계적으로 점검하고 있다.

누수 원인 확인 이후 수리 방향 안내, 복구 관련 상담, 보험 청구 시 필요한 서류 안내 등 사후 과정까지 연계 가능한 시스템을 구축해 고객 편의성을 높이고 있다는 게 회사 측 설명이다. 회사 관계자는 “같은 증상처럼 보여도 실제 원인은 현장마다 모두 다르기 때문에 경험과 장비, 현장 대응 능력이 모두 필요하다”고 설명했다.

◆수도권 전 지역 문의 증가로 서비스 확대

최근 수도권 전역에서 누수 관련 상담과 현장 의뢰가 꾸준히 증가하면서 보다 신속한 현장 대응 체계의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 고객 수요에 맞춰 현장 대응 범위를 넓히고 운영 체계를 강화하고 있다.

최근에는 아래층 누수 피해, 화장실 누수, 난방 배관 문제, 변기 및 욕조 주변 누수 등 생활 밀접 형 누수 사례가 증가하면서 전문 탐지 업체를 찾는 소비자들도 늘고 있는 추세다.

회사 측은 다양한 누수 사례와 탐지 과정을 블로그 및 SNS 채널을 통해 공유하며 고객들과의 소통을 이어가고 있다. 실제 누수 사례와 탐지 과정, 수리 전후 비교 등을 공개하며 소비자들이 누수 문제를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 정보를 제공하고 있으며, 이를 통해 브랜드 신뢰도 역시 함께 높여가고 있다.

누수의정석 관계자는 “누수는 겉으로 드러난 증상만 보고 판단하기 어려운 경우가 많다”며 “앞으로도 정확한 탐지와 신속한 대응을 기반으로 고객들이 안심할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도 록 노력하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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