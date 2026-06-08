제로베이스원, ‘어센드-’로 美 진출

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 미국 현지에서 음반을 발매한다.

8일 소속사 웨이크원에 따르면 제로베이스원은 오는 26일(현지시간) 미국에서 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’ 음반을 정식 발매한다.

이에 앞서 제로베이스원 공식 온라인 스토어에서는 ‘11 ver.’ 사인반을 비롯한 LP와 포토북반 예약 판매가 진행 중이다. 또한 미국 현지 대형 유통업체에서도 판매된다.

‘어센드-’는 제로베이스원의 본질과 정체성을 집약한 앨범이다. 선명해진 팀 컬러 위에 멤버들의 역량과 개성이 조화를 이루며 한층 성장한 음악 세계를 보여준다. 특히 멤버 박건욱의 첫 자작곡이 수록돼 의미를 더했고, 현재를 가장 가까이에서 포착하는 동시에 이들의 무한한 가능성과 상승 기세를 담아냈다.

제로베이스원은 이번 앨범으로 일본 오리콘 차트 주간 양악 앨범 랭킹, 일본 아이튠즈 톱 송 K-POP 차트, 일본 스포티파이 급상승 차트, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 미니앨범 차트 1위 등 주요 차트 1위를 휩쓸었다.

타이틀곡 ‘톱 5(TOP 5)’를 통해 절제된 미니멀리즘과 성숙해진 퍼포먼스를 선보인 제로베이스원은 미국 현지 음반 발매를 통해 글로벌 팬들과의 접점을 더욱 넓혀갈 예정이다.

제로베이스원은 지난달 31일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’를 끝으로 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-’ 공식 활동을 마무리했다.

이번 활동을 통해 음악방송 외에도 JTBC ‘아는 형님’을 비롯해 웹 예능 ‘연습실 바다쌤’, '이로의 하루', ‘덕밥집’, '대박쇼', ‘조현아의 평범한 목요일 밤’, ‘이쪽으로 올래’, '별이 부르는 방에' 등 개인 및 유닛으로 모습을 비추며 색다른 매력을 발산했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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