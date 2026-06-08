볼보코리아, 송파 하남 서비스센터 확장 운영

볼보자동차코리아는 서울 동남권과 경기 동남부 지역 고객 대응을 위해 ‘볼보 송파 하남 서비스센터’를 확장 운영한다고 8일 밝혔다.

볼보자동차코리아 공식 딜러사인 코오롱오토모티브가 운영하는 이 서비스센터는 경기 하남시 대로변에 위치해 있다. 서울 송파구와 인접해 서울 동남권과 경기 동남부 고객 접근성을 고려한 입지다.

서비스센터는 지상 3층, 연면적 1903.18㎡ 규모다. 워크베이는 기존 5기에서 8기로 늘렸다. 일반 수리 기준 월 최대 810대까지 처리할 수 있다.

볼보코리아는 이번 확장을 통해 수도권 동남부 지역의 정비 수요에 대응하고, 대기 시간 단축과 정비 효율 개선을 추진한다는 계획이다.

이 센터는 정비 기술자와 고객을 일대일로 연결하는 볼보 개인 전담 서비스(VPS)도 운영한다. 고객 라운지와 태양광 캐노피 기반 친환경 에너지 설비도 갖췄다.

확장 운영을 기념한 방문 고객 이벤트도 진행한다. 서비스센터 방문 고객에게는 차량 무상점검과 볼보 리유저블 백을 제공한다. 50만원 이상 유상 수리 고객에게는 볼보 텀블러를 증정한다. 타이어 2본 이상 구매 고객에게는 10% 할인 혜택을 제공한다. 사은품은 수량 소진 시 조기 종료되거나 대체될 수 있다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “서울 동남권과 경기 동남부 고객에게 안정적인 서비스를 제공하기 위해 송파 하남 서비스센터를 확장 운영하게 됐다”며 “전국 서비스 네트워크를 지속 강화하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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