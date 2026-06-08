'야구여왕2' 돌아오고 '키드냅 게임' 뜬다…채널A 콘텐츠 강화

채널A가 하반기 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 대대적인 편성 개편에 나선다. 간판 예능의 시간대를 조정하고 신규 시즌과 기대작을 전면에 배치하는 동시에, 드라마와 예능 신작 라인업까지 공개하며 하반기 시청자 잡기에 본격 시동을 걸었다.

채널A는 오는 7월부터 목요일·금요일 편성을 개편하고 하반기 콘텐츠 선보인다고 8일 밝혔다.

먼저 ‘신랑수업’은 7월 첫 주부터 금요일 오후 9시로 자리를 옮긴다. 보다 편안한 주말 시청 시간대를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

비워진 목요일 오후 10시에는 스포츠 예능 ‘야구여왕 시즌2’가 편성된다. 지난해 첫 시즌을 통해 여성 스포츠 예능의 새로운 가능성을 보여준 야구여왕은 오는 7월9일 첫 방송을 시작으로 목요일 밤 시청자들을 찾는다.

채널A 대표 예능으로 자리매김한 ‘요즘 육아-금쪽같은 내새끼’는 재정비에 들어간다. 2020년 첫 방송 이후 육아 멘토링 열풍을 이끌어온 프로그램은 이번 시즌을 마무리하고 새로운 시즌 준비를 위한 휴식기에 돌입한다.

하반기 신작 라인업도 공개됐다.

교육 예능 ‘티처스’는 시즌3로 돌아온다. 새 시즌은 재수전쟁을 주제로 학부모와 학생들의 현실적인 고민을 담아낼 예정이다. 입시를 둘러싼 치열한 경쟁과 성장 과정을 그리며 시청자들의 공감을 노린다.

드라마 라인업도 눈길을 끈다. 배우 사카구치 켄타로와 이준기가 출연하는 글로벌 공동 제작 드라마 ‘키드냅 게임(kiDnap GAME)’은 오는 10월 첫 방송을 확정했다. 두 배우의 만남과 긴장감 넘치는 스토리를 앞세워 하반기 기대작으로 주목받고 있다.

정회욱 채널A 콘텐츠전략본부장은 “이번 7월 개편은 하반기 콘텐츠 경쟁을 앞두고 편성 경쟁력을 높이기 위한 전략”이라며 “요일별 경쟁력을 강화하는 한편 다양한 장르와 포맷의 콘텐츠를 통해 시청자와의 접점을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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