아시아 최초 GBB 준우승 다이스, 11일 ‘두시의 데이트 안영미’ 출격

사진=다이스 제공

세계 최대 비트박스·루프스테이션 대회 GBB 2025에서 준우승을 차지하며 전 세계 주목을 받은 다이스(DICE)가 안영미와 만난다.

다이스는 오는 11일 MBC 라디오 ‘두시의 데이트 안영미입니다’ 보이는 라디오를 통해 루프스테이션 라이브 퍼포먼스를 선보인다. 입으로 드럼과 베이스, 멜로디를 생성한 뒤 이를 실시간으로 레이어링해 혼자서 밴드 전체의 사운드를 완성하는 무대를 공개한다.

지난 5월 발매한 신곡 ‘Fireboard’도 소개한다. GBB 2025 준우승 무대를 대표하는 트랙으로 EDM과 베이스 뮤직을 결합한 DICE의 시그니처 사운드가 담긴 작품이다.

다이스는 국내 최초이자 유일한 루프스테이션 비트박서다. 비트박스를 기반으로 한 퍼포먼스를 확장해 작곡, 편곡, 믹싱, 마스터링까지 직접 소화하는 올라운드 프로듀서로 활동하고 있다. 비트박스 경력 12년, 루프스테이션 경력 8년의 내공을 바탕으로 세계 무대에서도 실력을 인정받았다.

GBB 2025에서 아시아 및 비서구권 아티스트 최초로 세계 준우승을 기록했고, 일본과 중국 등 아시아 주요 대회에서는 심사위원과 쇼케이스 헤드라이너로 초청되며 해외 활동을 이어가고 있다.

현재 아리랑 라디오·TV ‘컬처 크런치’에서 비트박스와 루프스테이션을 주제로 한 영어 강의 시리즈를 진행하며 글로벌 시청자들과 소통하고 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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