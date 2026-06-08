안소희, 땋은 머리에 반바지…관악산 정상 녹인 ‘방부제 비주얼’

안소희가 관악산 정상을 등반했다. 출처=안소희 SNS

가수 출신 배우 안소희가 그룹 원더걸스로 함께 활동했던 유빈과 함께 관악산 정상에 올랐다.

지난 7일 안소희는 자신의 SNS 채널을 통해 “관악산 기운 받고 온 등반기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안소희는 화이트와 연한 크림 컬러가 조화를 이룬 바람막이 재킷과 숏팬츠 셋업을 매치해 감각적인 룩을 선보였다. 여유로운 실루엣으로 활동성을 높이는 동시에, 레터링 볼캡과 은은한 패턴의 스카프를 포인트로 더해 트렌디하면서도 실용적인 등산 패션을 완성했다.

특히 이번 등산에는 원더걸스 멤버 유빈이 동행해 눈길을 끌었다. 사진 속 두 사람은 나란히 포즈를 취하며 시간이 흘러도 변함없는 돈독한 우정을 자랑해 팬들에게 훈훈함을 안겼다.

한편 지난 2007년 그룹 원더걸스로 데뷔한 안소희는 이후 배우로 전향해 영화, 드라마, 연극 등 다방면에서 활발한 작품 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]