싱글 플레이 AAA로 확장된 ‘크로스파이어’…SGF서 첫 공개

크로스파이어. 스마일게이트 제공

스마일게이트가 글로벌 AAA 시장 공략에 본격 시동을 걸었다. 신작 ‘크로스파이어’를 처음 공개하며, 세계적인 프랜차이즈를 기반으로 한 차세대 액션 어드벤처 게임의 출범을 알렸다.

스마일게이트는 북미 최대 게임쇼 ‘서머 게임 페스트(Summer Game Fest·SGF) 2026’에서 글로벌 개발사 댓츠노문이 개발 중인 크로스파이어의 공식 트레일러를 최초 공개했다고 8일 밝혔다.

이번에 공개된 영상에서는 적대 관계에 놓여 있던 두 전투 요원 레일라(Layla)와 크로스(Cross)가 정체불명의 위협에 맞서기 위해 불안한 동맹을 맺는 과정을 담았다. 영상에는 두 인물의 서사와 함께 실제 게임 내 지형과 환경을 활용한 전투 장면이 포함돼 신작의 방향성을 엿볼 수 있게 했다.



크로스파이어는 스마일게이트가 전략적 투자를 진행한 글로벌 AAA 개발 스튜디오 댓츠노문이 개발 중인 3인칭 전략 액션 어드벤처다. 대전형 슈팅 게임이었던 기존 스마일게이트의 크로스파이어와 달리, 신작은 서사 중심의 싱글플레이 게임이다.

신작은 영화 같은 연출과 몰입도 높은 스토리텔링을 기반으로 전략적 잠입 플레이와 전술 전투를 결합한 것이 특징이다. 특히 캐릭터가 주변 환경과 적의 위치를 실시간으로 분석해 최적의 전투 자세를 취하는 적응형 엄폐 시스템을 핵심 요소로 내세웠다.

이 시스템을 통해 이용자는 별도의 복잡한 조작 없이도 주변 지형을 자연스럽게 활용해 엄폐할 수 있으며, 보다 현실감 있는 전투 경험을 즐길 수 있다. 스마일게이트는 이를 통해 기존 슈팅 게임과 차별화된 몰입감을 제공할 계획이다.

내러티브와 게임플레이의 유기적인 연결도 강조했다. 이용자는 시네마틱 컷신뿐 아니라 실제 플레이 과정에서도 캐릭터와 세계관에 깊이 몰입할 수 있도록 설계된 경험을 만나게 된다. 이를 위해 댓츠노문은 자체 스튜디오 내 고도화된 퍼포먼스 캡처 기술을 활용해 높은 수준의 연출 완성도를 구현하고 있다.

제이콥 밍코프 댓츠노문 게임 디렉터는 “적응형 엄폐 시스템은 기존 슈팅 장르의 한계를 넘어 새로운 전투 경험을 구현하기 위해 개발됐다”며 “현실감 있는 움직임과 긴장감을 통해 최고의 몰입감을 선사하는 것이 목표”라고 말했다.

테일러 쿠로사키 댓츠노문 최고 크리에이티브 책임자(CCO)는 “세계 최고 수준의 싱글 플레이 경험을 만드는 것이 스튜디오의 목표다. 크로스파이어를 통해 팀의 비전과 개발 역량을 전 세계 이용자들에게 선보이고 싶다”고 밝혔다.

정석모 스마일게이트 CGO는 “크로스파이어는 지난 20여 년 동안 전 세계 11억 명 이상의 이용자들에게 사랑받아 온 글로벌 프랜차이즈”라며 “이번 작품은 기존 IP의 정체성을 계승하면서도 새로운 방향성을 제시하는 진화된 크로스파이어가 될 것”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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