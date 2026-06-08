엔씨, SGF서 ‘길드워3’ 공개…2027년 베타 테스트

길드워3 키아트. 엔씨 제공

엔씨가 대표 MMORPG 지식재산권(IP) ‘길드워’ 시리즈의 차기작을 공개하며 글로벌 시장 공략에 나선다. 전작 출시 이후 14년 만에 선보이는 정식 넘버링 후속작 ‘길드워3(Guild Wars 3)’는 시리즈 최초로 콘솔 플랫폼까지 영역을 확장하며 새로운 도약을 예고했다.

엔씨는 글로벌 게임쇼 ‘서머 게임 페스트(SGF) 2026’에서 길드워3를 최초 공개했다고 8일 밝혔다.

길드워3는 엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 개발하는 MMORPG다. 2012년 출시된 길드워2 이후 처음 선보이는 공식 후속작으로, 오랜 기간 시리즈 팬들의 기대를 모아왔다.

신작은 PC 온라인과 스팀(Steam), 플레이스테이션5(PlayStation 5) 플랫폼으로 글로벌 서비스될 예정이다. 길드워 시리즈가 콘솔 플랫폼으로 출시되는 것은 이번이 처음이다. 엔씨는 2027년 하반기 베타 테스트를 진행할 계획이며, 서비스 언어에는 한국어도 포함된다.

아레나넷 스튜디오 대표이자 길드워3 디렉터인 콜린 요한슨은 “길드워3는 길드워 시리즈는 물론 MMORPG 장르의 새로운 전환점이 될 것”이라며 “현실감과 몰입감, 혁신성을 갖춘 온라인 세계를 통해 전 세계 이용자들에게 새로운 경험을 제공하고, 커뮤니티와 함께 새로운 이야기를 만들어갈 수 있는 공간을 선보이는 것이 목표”라고 말했다.

길드워3는 원작 길드워로부터 약 1000년 전의 티리아를 배경으로 한다. 이용자는 세계의 마력이 깃든 개척지 오르 지역에서 활동하는 모험가 길드 베일워든의 일원이 돼 모험을 펼치게 된다.

게임은 콘솔 컨트롤러와 키보드 환경에 최적화된 전투 시스템을 지원하며, 길드워 시리즈 특유의 캐릭터 커스터마이징과 성장 시스템을 계승해 생동감 있는 판타지 세계를 구현할 예정이다.

현재 글로벌 이용자들은 스팀과 플레이스테이션 스토어(PlayStation Store)를 통해 길드워3 위시리스트 등록이 가능하다. 아레나넷은 올해 하반기부터 2027년에 걸쳐 게임의 주요 콘텐츠와 서비스 계획을 순차적으로 공개할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]