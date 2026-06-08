‘2경기 연속 셧아웃’ 한국 여자배구, 우즈베키스탄 잡고 AVC컵 A조 1위 질주

사진=아시아배구연맹(AVC) 제공

사기를 끌어올리는 결과였다.

한국 여자 배구대표팀은 7일 필리핀 남일로코스주 캔돈 시티 아레나에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵 조별리그 A조 2차전에서 우즈베키스탄을 세트 스코어 3-0(25-11, 25-14, 25- 1)으로 승리를 거뒀다.

키르기스스탄에 이어 우즈베키스탄도 잡았다. 2연승으로 승점 6점을 획득하며 A조 1위에 올랐다. 약체로 분류되는 두 팀이지만, 선수들의 경기력 회복과 전술 장단점을 점검하는 동시에 값진 승리까지 거머쥔 시간이었다.

사진=아시아배구연맹(AVC) 제공

이번 승리로 한국은 국제배구연맹(FIVB) 세계 랭킹 포인트를 추가했다. 종전 105.00포인트에서 3.63포인트를 추가한 대표팀은 108.63포인트로, 대만(105.33포인트)을 누르고 38위에 올랐다.

주장 강소휘(한국도로공사)와 나현수(현대건설)의 활약이 돋보였다. 강소휘는 이날 1, 2세트에 출전해 양 팀 최다인 14점을 기록했다. 나현수는 12점으로 화력을 보탰고, 김세빈(한국도로공사)과 정윤주(흥국생명)는 각각 6점씩을 더하며 팀 승리의 힘을 실었다.

사진=아시아배구연맹(AVC) 제공

한국은 오는 9일 홈 팀 필리핀(48위·75.21포인트)과 A조 세 번째 경기를 치른다.

한편, 이번 대회는 6일부터 14일까지 필리핀 캔턴에서 개최된다. 총 12개국이 2개 조로 나뉘어 조별리그를 펼친 뒤 각 조 1, 2위가 준결승 토너먼트에 올라 우승 팀을 가린다.

한국은 이번 대회에 A조로 편성됐다. 대만, 필리핀, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 호주와 함께한다. B조에는 이란, 베트남, 홍콩, 카자흐스탄, 레바논, 인도네시아가 포함됐다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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