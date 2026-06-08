아홉, 12일 '슈가 하이' 선공개...7월 컴백 예열

그룹 아홉(AHOF)이 7월 미니 3집으로 돌아온다. 이에 앞서 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이(Sugar High)'를 공개한다.

8일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 아홉은 오는 7월 세 번째 미니앨범을 발매하고 컴백 활동에 나선다. 이는 지난해 11월 발매한 두 번째 미니앨범 '더 패시지(The Passage)' 이후 약 8개월 만에 발표하는 신보다.

미니앨범 발매에 앞서 오는 12일에는 선공개 디지털 싱글 '슈가 하이'를 발표한다. '슈가 하이'는 아시아 투어 서울 공연을 통해 최초 공개된 곡으로 멤버들의 다크한 매력과 강렬한 퍼포먼스를 만끽할 수 있어 팬들 사이에서 폭발적인 반응을 얻은 바 있다. 아홉은 정식 음원 발매를 통해 7월 컴백 화력을 한층 끌어올린다.

8일 0시 아홉의 공식 SNS 채널을 통해 공개된 '슈가 하이' 포스터 역시 강렬한 인상을 남긴다. 깔끔한 화이트 배경 위로 선명한 레드 컬러의 타이틀 '슈가 하이'가 전면에 배치돼 눈길을 사로잡는다. 특히 붉은 가루가 흩날리는 연출은 마치 달콤한 기운이 퍼져나가는 듯한 분위기를 자아내 신곡에 대한 호기심을 드높인다.

지난해 7월 미니 1집 '후 위 아(WHO WE ARE)'로 데뷔한 아홉은 '더 패시지'를 연이어 선보이며 가파른 성장 곡선을 그렸다. 이를 입증하듯 이들은 데뷔 1년도 채 되지 않아 다양한 시상식에서 총 12관왕을 차지했고, 첫 아시아 투어도 성황리에 진행 중이다.

아홉이 글로벌 팬들에게 존재감을 각인시킨 핵심 요인으로는 청량하면서도 감성적인 음악 그리고 탄탄한 스토리텔링이 꼽힌다.

서툴지만 앞으로 나아가는 미완의 청춘에서 시작해 성장통을 겪으며 한층 단단해지는 러프 청춘까지 자신들만의 성장 서사를 노래해 온 아홉. 선공개 디지털 싱글을 시작으로 세 번째 미니앨범을 예고한 만큼, 이들이 이번에는 어떤 음악과 이야기를 풀어낼지 기대가 모인다.

한편, 아홉은 지난 6일 데뷔 후 처음으로 '위버스콘 페스티벌’에 출연했다. 88잔디마당에서 열린 위버스파크의 오프닝을 맡은 아홉은 야외 공연의 묘미를 극대화한 밴드 사운드 기반의 무대로 큰 호응을 끌어냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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