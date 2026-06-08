르세라핌·아일릿·캣츠아이, 깜짝 컬래버…11일 ‘엠카’ 출격

그룹 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 깜짝 프로젝트로 뭉쳤다.

쏘스뮤직·빌리프랩·하이브-게펜레코드는 8일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 “르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 협업한 디지털 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’가 오는 12일 오후 1시(한국시간) 발표된다”라고 밝혔다.

뚜렷한 음악 색깔로 사랑받고 있는 글로벌 아이콘들의 만남이다. 세 걸그룹은 올해 상반기 각자의 신곡 '핑키 업(PINKY UP)', '셀레브레이션(CELEBRATION)', '잇츠 미(It's Me)'로 함께 챌린지 품앗이에 나서 화제를 모았다. 세 곡 모두 테크노를 근간으로 한 신곡 활동으로 가요계를 들썩이게 만들었던 터다.

세 팀은 이날 로고 모션을 공개해 호기심을 자극했다. 부드러운 깃털과 평화로운 분위기의 사운드로 시작하는 영상이다. 하지만 이내 영상 속 화면이 급격하게 흔들리며 깃털이 떨어져 나가고, “I’m iconic by mistake”라는 강렬한 멜로디의 구절이 흘러나와 음악팬들의 귀를 사로잡았다.

세 팀의 무대도 예고됐다. 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이는 오는 11일 엠넷 ‘엠카운트다운’에 출연해 ‘아이코닉 바이 미스테이크’ 무대를 최초 공개한다. 압도적 퍼포먼스 역량을 자랑하는 이들의 독창적인 호흡이 어떻게 어우러질지 글로벌 음악팬들의 이목이 집중될 예정이다.

쏘스뮤직·빌리프랩·하이브-게펜레코드는 8일 “올여름 글로벌 팬들에게 특별한 즐거움을 드리기 위해 완성도 높은 퍼포먼스 무대는 물론 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이니 많은 응원 부탁드린다”라고 전했다.

‘4세대 걸그룹 최강자’로 불리는 르세라핌은 연이은 히트곡으로 K-팝 트렌드를 이끌어 왔다. 최근 발매한 정규 2집 ‘퓨어플로우 파트.1(PUREFLOW’ pt.1)’은 미국 ‘빌보드 200’ 10위에 올랐다. 싱글을 제외한 5개의 앨범 연속 ‘톱 10’이다. 타이틀곡 ‘붐팔라(BOOMPALA)’는 빌보드 ‘버블링 언더 핫 100’ 10위에 랭크됐다.

아일릿은 미니 4집 ‘마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)’로 ‘빌보드 200’ 26위에 자리하며 자체 최고 기록을 경신했다. 이들은 앞서 데뷔곡 ‘마그네틱(Magnetic)’으로 숏폼에서 신드롬을 일으켰다. 이 노래는 K-팝 데뷔곡 최초·최단기 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’, 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 진입 기록을 세웠다.

캣츠아이는 ‘날리(Gnarly)’, ‘가브리엘라(Gabriela)’, ‘인터넷 걸(Internet Girl)’, ‘핑키 업’ 등 개성 강한 음악을 빌보드 ‘핫 100’에 다수 올려 놓으며 존재감을 키웠다. 이러한 인기를 바탕으로 캣츠아이는 지난 5월 ‘아메리칸 뮤직 어워드’에서 ‘올해의 신인’을 포함해 3관왕을 차지했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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