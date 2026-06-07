게임사 넘어 AI 기업으로…크래프톤·엔씨, 엔비디아와 미래 경쟁력 키운다

장병규 크래프톤 의장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO. 크래프톤 제공

국내 게임업계를 대표하는 크래프톤과 엔씨가 엔비디아(NVIDIA)와의 협력을 바탕으로 AI와 차세대 게임 기술 혁신에 속도를 내고 있다. 양사는 게이머들과 직접 만나는 행사를 잇달아 개최하며 엔비디아 창업자 겸 CEO 젠슨 황과 함께 팬들과 소통하는 한편, 게임과 AI, 로보틱스, 피지컬 AI 등 미래 기술 분야에서 협력 확대 의지를 드러냈다.

크래프톤은 7일 서울 강남구의 한 PC방에서 펍지 팬들을 위한 특별 이벤트를 개최했다. 행사에는 장병규 크래프톤 의장과 장태석 펍지 IP 프랜차이즈 총괄, 이강욱 CAIO가 참석했으며, 젠슨 황 CEO도 현장을 찾아 이용자들과 직접 만났다.

이번 만남을 계기로 크래프톤과 엔비디아는 AI 기술 협력을 한층 강화하기로 했다. 양사는 ‘펍지: 배틀그라운드’와 ‘인조이(inZOI)’ 등 주요 타이틀의 RTX Spark 플랫폼 최적화를 위한 협업을 이어가는 동시에 로보틱스 분야에서도 심도 있는 논의를 진행했다.

현장에서는 펍지 인플루언서와 팬 게이머들이 참여하는 이벤트 매치와 팬미팅이 열렸으며, 장병규 의장과 젠슨 황 CEO가 직접 퀴즈 이벤트와 럭키드로우를 진행하며 분위기를 끌어올렸다. 또한 RTX Spark 플랫폼 기반의 배틀그라운드와 AI 협업 캐릭터(CPC) 펍지 Ally(엘라이) 시연이 공개돼 AI 기반 게임 경험에 대한 기대감을 높였다.

크래프톤은 지난해 엔비디아와 공동 개발한 AI 협업 모델 CPC를 공개한 데 이어, 엔비디아 ACE 기술 기반 온디바이스 소형 언어모델을 활용한 펍지 엘라이를 선보이며 게임 AI 기술 상용화에 나서고 있다. 회사는 올해 초 루도 로보틱스를 설립하고 휴머노이드 로봇 AI 연구도 추진하는 등 게임을 넘어 AI 기업으로의 확장을 본격화하고 있다.

김택진 엔씨 대표(왼쪽)와 젠슨 황 엔비디아 CEO. 엔씨 제공

같은 날 엔씨 역시 김택진 대표와 젠슨 황 CEO가 국내 PC방에서 깜짝 만남을 갖고 글로벌 파트너십 25주년을 기념했다.

양사는 현장에서 차세대 윈도우용 슈퍼칩 RTX Spark를 소개하고, 지포스 RTX GPU와 RTX Spark가 탑재된 노트북을 경품으로 제공했다. 또한 최신작 ‘아이온2’와 출시 예정작 ‘신더시티’를 RTX Spark 기반 노트북에서 시연하며 차세대 그래픽 기술이 구현하는 게임 경험을 선보였다.

엔씨와 엔비디아는 2000년대 초 리니지 시리즈 개발 시기부터 협력을 이어오고 있다. 양사는 게임스컴, 지스타, 지포스 게이머 페스티벌 등 주요 글로벌 게임 행사에서 공동 행보를 지속해 왔으며, 최근에는 AI 연구와 차세대 게임 기술 개발 분야로 협력 범위를 확대하고 있다.

특히 엔비디아가 지난해 게임스컴에서 신더시티를 RTX 플래그십 타이틀로 공개한 데 이어, 엔씨는 지포스 게이머 페스티벌에도 핵심 파트너로 참여하며 양사 협력 관계를 공고히 했다. 앞으로는 피지컬 AI를 비롯해 실시간 시뮬레이션, 물리 기반 컴퓨팅, AI 기반 인터랙션 기술 등 미래 기술 영역에서도 공동 연구를 확대할 계획이다.

업계에서는 크래프톤과 엔씨가 엔비디아와의 긴밀한 협력을 통해 AI와 그래픽 기술 경쟁력을 강화하는 동시에, 게임 산업의 차세대 성장동력 확보에 나서고 있다는 평가가 나온다. 특히 생성형 AI와 피지컬 AI가 게임 산업의 핵심 화두로 떠오르는 가운데, 글로벌 AI 기업 엔비디아와 국내 대표 게임사들의 협력은 향후 게임 경험의 혁신을 가속화하는 중요한 사례가 될 것으로 전망된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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