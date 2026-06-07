배우 박보영이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련 자신을 향한 댓글 테러에 불편한 심경을 내비쳤다.

박보영은 7일 유료 소통 플랫폼을 통해 팬들에게 "나도 많이 좋아해. 오늘도 좋은 하루 보내 ♡"라고 메시지를 보냈다.

이날 팬들은 박보영을 향한 비난 댓글에 걱정스러운 마음을 전했다. 이에 박보영은 "덕분에 힘 많이 얻었다. 고맙다"고 했다.

그는 "나 버블 보고 알았어. 이상한 사람들. 그니까 걱정 마"라며 담담한 반응을 보였다. 그러면서 "타격이 별로 없다"고 덧붙였다.

앞서 지방선거 본 투표일인 지난 3일 서울 강남구·광진구·송파구 등 일부 투표소에서 투표 용지 부족으로 유권자들이 대기하는 상황이 발생했다. 이중 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 개표 중단과 재선거를 요구하는 시위대가 투표소 출입구를 봉쇄하면서 투표 마감 35시간 만에 투표함 두 개가 반출되기도 했다.

이에 노태악 중앙선거관리위원장은 지난 5일 기자회견을 열고 투표용지 부족 사태에 책임을 통감한다며 사의를 표명했다. 하지만 서울 송파구 올림픽공원 개표소 앞에서 투표용지 부족 사태와 관련한 시위가 사흘째 이어지고 있다.

온라인에서는 박보영을 비롯해 아이유, 조인성, 소녀시대 유리 등을 향한 댓글 테러가 이어졌다. 박보영의 SNS에는 “비상계엄 때는 입장 밝히시더니 이번에는 아무 말도 없다", "이번 선거 사태에 의견은 안 내시냐", "잠실 올림픽공원 근처로 선결제 부탁드린다" 등의 댓글이 달렸다.

앞서 박보영은 12·3 비상계엄 이후 윤석열 전 대통령 탄핵 촛불집회가 열리던 당시 팬들에게 "추우니까 꽁꽁 싸고 나가라. 따뜻한 봄이 얼른 왔으면 좋겠다"라고 전한 바 있다.

<뉴시스>

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