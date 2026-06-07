그룹 에스파 지젤이 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 증상을 앓고 있다고 고백했다.

지젤은 6일 소셜미디어를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

지젤은 한 팬이 "어떻게 그렇게 살을 많이 뺐냐"고 묻자 직접 답변에 나섰다.

지젤은 "솔직히 다들 제 외모 이야기를 많이 한다. 사람들이 저에 대해 이야기할 때 결국 대부분 외모 이야기가 되는 것 같다"며 "하지만 그건 자연스러운 일이라고 생각한다. 사람은 살이 찌기도 하고 빠지기도 하기 때문"이라고 했다.

그는 "저도 살이 찐 적이 있고 빠진 적도 있다. 지난 7년 동안 약 10㎏ 정도 감량했다"며 "나이가 들면서 그런 변화가 생기기도 하고, 저를 잘 아는 분들은 아시겠지만 저는 ADHD가 있어서 가끔 배고픔을 잘 못 느낀다"고 설명했다.

그러면서 "하지만 지금은 오히려 살을 찌우려고 노력하고 있다"며 "솔직히 체력도 좋은 편이 아니고 예전부터 그랬다. 그래도 정말 열심히 노력하고 있다"고 털어놨다.

한편 지젤이 속한 에스파는 지난달 29일 정규 2집 ‘레모네이드(LEMONADE)'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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