‘자택 강도 피해’ 김규리, 골절 부상 후 심경 “꽃길이 자갈밭인 걸 잊었다”

배우 김규리. 출처=김규리 SNS

자택에 강도가 침입해 부상을 입은 배우 김규리가 사건 이후 심경을 밝히며 안정을 찾아가고 있다고 전했다.

서울 종로경찰서에 따르면 지난달 20일 오후 9시시경 서울 종로구 북촌한옥마을에 위치한 김규리의 자택에 40대 남성 임모 씨가 침입했다. 임 씨는 김규리와 함께 있던 지인을 폭행하며 금품을 요구했고, 이 과정에서 김규리 일행은 골절과 타박상 등의 부상을 입은 것으로 확인됐다.

법원은 지난달 22일 강도상해 혐의를 받는 임 씨에 대해 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 조사 결과 임 씨는 방송인 서동주를 상대로 주거침입 및 스토킹 혐의로 기소돼 재판을 받던 중 자택 구금 등의 조치를 깨고 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

7일 김규리는 자신의 소셜미디어를 통해 근황을 전했다. 김규리는 “밖에 마실 나왔다가 예쁜 꽃길을 만났다. 꽃길이 알고 보면 자갈밭이라는 사실을 잠시 잊고 있었다”며 “그 꽃길을 묵묵히 앞으로도 잘 걸어가겠다”고 심경을 밝혔다.

이어 신속하게 대처해 준 경찰 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 그는 “신고하자마자 빛의 속도로 달려와 주신 삼청파출소, 종로경찰서 강력4팀 형사님들, 과학수사대와 종합상황실 경찰분들 덕분에 빠르게 안정을 찾고 있다”고 적었다.

현재 신변 안전에 대해서는 “가족의 보호 아래 보안을 강력하게 강화하며 지내고 있다”며 “건강 잘 챙기겠다. 모두들 건강하고 편안한 하루 되시라”고 덧붙였다.

경찰은 구속된 임 씨를 상대로 정확한 범행 동기와 추가 범행 여부 등을 집중 조사한 뒤 검찰에 송치할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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