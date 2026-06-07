‘솔로지옥5’ 박희선, ‘하트시그널4’ 김지민 저격 루머에 분노…“피의자 검찰 송치”

박희선이 최근 불거진 논란에 대해 입장을 밝혔다. 출처=박희선 SNS

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 출연자 박희선이 자신을 둘러싼 허위 루머에 대해 강력한 법적 대응을 시사했다.

7일 박희선은 자신의 소셜미디어를 통해 “최근 온라인상에서 언급되고 있는 저와 관련된 의혹은 명백한 허위사실”이라며 공식 입장을 밝혔다.

그는 이미 해당 건에 대해 법적 절차를 밟고 있음을 명시했다. 박희선은 “익명의 사이버 범죄자가 온라인에 허위사실을 유포한 사안으로, 지난 1월 형사 고소를 진행했다”면서 “지난 4월 피의자가 입건되어 검찰에 송치된 상태”라고 전했다.

그동안 대응을 자제해온 이유에 대해서는 “근거 없는 주장에 일일이 대응하는 것이 불필요한 확산을 초래할 수 있다고 판단해 조용히 대처해왔다”라며 “그러나 최근 해당 내용이 다시 유포되며 사실이 아닌 내용이 반복적으로 재생산되고 있어 깊은 유감을 표한다”고 토로했다.

이어 “허위사실 유포와 명예훼손, 이를 무분별하게 재생산하는 행위는 명백한 불법”이라며 “법무팀과 함께 관련 게시물 및 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 확인되는 모든 불법 행위에 대해 엄정한 법적 조치를 취할 것”이라고 강조했다.

앞서 온라인 커뮤니티에는 ‘하트시그널4’ 출연자 김지민이 소셜미디어의 ‘친한 친구’ 기능을 통해 올린 게시물 캡처본이 유포되며 논란이 일었다. 해당 게시물에는 박희선과 관련된 악성 루머가 담겨 파장이 일었다.

논란이 확산하자 김지민은 지난 6일 소셜미디어를 통해 고개를 숙였다. 김지민은 “사적으로 언급했던 내용으로 인해 피해와 상처를 입으신 박희선 님과 소속사 관계자, 팬분들께 진심으로 사과드린다”며 잘못을 인정했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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