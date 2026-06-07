한진, 소상공인 물류지원 사업 수행기관 선정

한진이 한국중소벤처기업유통원(한유원)이 주관하는 ‘2026년 소상공인 물류 서비스 지원사업’ 수행기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 물류비 부담이 큰 소상공인을 대상으로 보관, 포장, 배송 등 물류 서비스를 지원하는 프로그램이다. 사업 기간은 올해 12월까지다.

한진은 참여 소상공인을 대상으로 자사 ‘원클릭 풀필먼트’ 시스템을 활용해 상품 입고부터 보관, 포장, 배송까지 물류 전 과정을 제공한다. 구로 남서울풀필먼트센터를 주요 거점으로 활용할 예정이다.

지원 대상은 한유원이 모집하는 약 150개 소상공인 업체다. 이 가운데 한진은 최대 75개사를 담당한다. 정부 지원금은 연간 총 1억8000만원 규모로, 3개월에 걸쳐 순차 지급된다.

이번 사업은 단순 배송비 지원을 넘어 풀필먼트 서비스를 제공한다는 점이 특징이다. 온라인 판매를 하는 소상공인은 물류 운영 부담을 줄이고 주문 처리 효율을 높일 수 있다.

신청은 유통지원 포털 ‘판판대로’에서 온라인으로 가능하다. 검색창에 ‘2026 물류 서비스 지원사업’을 입력하면 세부 내용을 확인할 수 있다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

한진은 소상공인의 남서울풀필먼트센터 입점과 온보딩을 지원한다. 또 온라인 광고를 진행하고, 한진 원클릭 공식 사이트 안에 전용 접수 채널을 개설할 계획이다.

한진은 중소기업과 소상공인을 대상으로 물류 지원 사업을 확대하고 있다. 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단의 ‘2026년 온라인수출 중소기업 물류지원’ 사업에 참여했고, 경북 농특산물 온라인몰 ‘사이소’와도 협업하고 있다.

한진 관계자는 “국내외 물류 인프라와 디지털 플랫폼 역량을 활용해 소상공인의 물류 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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