“여행 계획 틀어져 오히려 좋아”

한국인 여행객 상당수가 여행 전 촘촘한 계획을 세우지만 정작 오래 기억에 남는 순간은 계획 밖에서 만들어진다는 조사 결과가 나왔다. 에어비앤비는 이 같은 여행 인식에 주목해 여름 휴가철 브랜드 캠페인 ‘완벽하지 않아 완벽한 여행’을 선보였다.



에어비앤비는 방송인 최화정이 내레이션에 참여한 새 캠페인 영상을 공개하고 빈틈없는 일정표에서 벗어나 각자의 속도로 머무는 여행 방식을 제안했다고 7일 밝혔다.

에어비앤비가 새 여름 캠페인 ‘완벽하지 않아 완벽한 여행’을 통해 일정에 쫓기지 않고 나답게 머무는 여행 방식을 제안한다. 방송인 최화정이 캠페인 영상 내레이션을 맡았다. 에어비앤비 제공

최근 에어비앤비가 시장조사전문기업 엠브레인에 의뢰해 국내 여행객을 대상으로 실시한 ‘여행 스타일 및 여행에 대한 인식’ 조사에 따르면 응답자의 97%는 여행 전 계획을 세운다고 답했다. 맛집과 카페, 관광지를 미리 정리하거나 블로그·SNS에서 검증된 장소를 중심으로 일정을 짜는 등 꼼꼼하게 준비하는 비율도 절반에 가까웠다.



반면 여행을 효율적으로 보내야 한다는 부담도 적지 않았다. 응답자의 40%는 “쉬러 간 여행인데 오히려 더 피곤하게 돌아온 경험이 있다”고 답했다. ‘여행 중 아무것도 하지 않은 날이 있으면 시간이나 돈이 아깝게 느껴진다’는 응답은 55%로 과반을 넘었다. 여행 후에도 ‘얼마나 알차게 보냈는지’를 스스로 평가하게 된다는 응답 역시 48%에 달했다.



하지만 가장 기억에 남는 여행의 순간은 계획표 안에 있지 않았다. 응답자의 약 60%는 ▲계획에 없었는데 우연히 발견한 장소나 경험 ▲예상치 못한 돌발 상황에서의 재미 등 계획 밖의 순간을 인상 깊은 여행 경험으로 꼽았다. 반면 ‘계획대로 딱 맞아떨어진 완벽한 일정’을 선택한 응답자는 20%에 그쳤다. ‘계획대로 되지 않아도 오히려 좋은 추억이 되는 여행’이라는 문장에는 응답자의 82%가 동의했다.



에어비앤비는 이번 조사 결과를 바탕으로 휴식마저 효율적으로 해내야 한다는 부담에서 벗어나, 숙소에 머무는 시간 자체를 여행의 중심으로 바라보는 메시지를 캠페인에 담았다. ‘여행은 살아보는 거야’라는 메시지로 여행 방식의 변화를 제안해온 에어비앤비가 10년 만에 다시 한번 새로운 여행 태도를 꺼내든 셈이다.



조사에서도 여행지에서 제대로 쉬기 위해 선호하는 방식으로 숙소 안에서 보내는 시간을 꼽은 응답자가 53%로 절반을 넘었다. ▲다른 사람 눈치를 보지 않고 일행과 독립된 공간에서 쉬거나 ▲현지 마트와 시장에서 장을 봐 직접 요리하고 ▲거실과 주방이 있는 숙소에서 함께 시간을 보내는 방식이 주요 응답으로 나타났다. 낯선 이들과의 교류, 자연 감상, 동네 걷기 등 외부 활동을 꼽은 응답은 47%였다.



에어비앤비는 지역의 분위기와 개성이 살아 있는 다양한 숙소를 통해 여행자가 정해진 코스에서 벗어나 자신의 취향과 속도에 맞춰 머무를 수 있다는 점을 강조한다. 넓은 거실과 주방, 마당 등 독립적인 공간에서 쉬고, 현지의 일상을 천천히 경험하는 방식이 이번 캠페인의 핵심이다.



캠페인 영상은 빽빽한 일정 대신 마음 가는 대로 쉬는 여행자의 모습을 담았다. 해당 영상은 TV 광고를 통해 공개된다.



내레이터로 이번 캠페인에 참여한 최화정은 “바쁘게 살아가다 보면 여행마저 계획대로 ‘해내야 하는 숙제’처럼 여기게 되는데, 그런 부담을 내려놓고 지금 이 순간을 오롯이 즐기는 여행의 가치를 이야기한다는 점에서 이번 캠페인 메시지에 공감했다”고 참여 소감을 밝혔다.



서가연 에어비앤비 코리아 컨트리매니저는 “여행마저 완벽해야 한다는 부담을 안고 있는 한국 여행객들에게 계획의 빈자리를 머무름의 즐거움으로 채우는 휴식을 제안하기 위해 이번 캠페인을 기획했다”며 “올 여름 휴가철, 에어비앤비에서 만날 수 있는 다채로운 공간에서 온전히 자신만의 속도로 머물고 쉬며 완벽하지 않아 완벽한 여행의 가치를 직접 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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