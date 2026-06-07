“오늘 죽을 것 같다”…황제성 긴장시킨 日 대표 정체는?

한국과 일본의 문화 차이를 유쾌한 대결로 풀어내는 예능 ‘닥치고 한일전’이 베일을 벗는다. 첫 방송부터 양국 대표들의 치열한 기싸움과 예측 불가 게임, 현실 공감 토론이 펼쳐지며 색다른 웃음을 예고한다.

7일 첫 방송되는 KBS Joy ‘닥치고 한일전’은 한국과 일본의 생활문화, 가치관 차이에서 비롯된 다양한 고민을 양국 대표들이 직접 맞붙어 해결하는 국가 대항 버라이어티 프로그램이다.

첫 회에서는 한국 대표 이수근, 황제성과 일본 대표 후쿠시마 요시나리, 웨스피(Wes-P)의 첫 만남이 공개된다. 후쿠시마 요시나리는 맨손으로 책을 찢는 괴력을 선보이며 강렬한 인상을 남긴다. 세계 주짓수 대회 우승 경력을 가진 그는 압도적인 피지컬로 한국 대표들을 긴장하게 만든다.

세계적으로 화제를 모은 퍼포먼스 코미디언 웨스피 역시 범상치 않은 개인기로 현장을 발칵 뒤집는다. 예상을 뛰어넘는 퍼포먼스가 이어지자 황제성은 당황한 표정을 감추지 못했고, 심판으로 나선 세이마이네임의 혼다 히토미 역시 놀라움을 드러냈다는 후문이다.

이날 방송에서는 결혼식을 둘러싼 현실 고민이 첫 번째 대결 주제로 등장한다. “결혼식에 오지 말아 달라”는 발언부터 “신혼여행까지 함께 가겠다”는 주장까지 나오면서 스튜디오는 뜨거운 토론의 장으로 변한다.

한국과 일본 대표들은 각기 다른 시선으로 의견을 내놓으며 팽팽한 설전을 벌이고, 게임 결과를 통해 최종 결론을 도출한다.

게임 대결 역시 양보 없는 승부로 이어진다. 단순한 몸풀기 게임인 묵찌빠조차 국가 대항전 못지않은 긴장감을 자아낸다. 일본 대표 후쿠시마와 맞붙게 된 황제성은 “오늘 죽을 것 같다”고 엄살을 부렸고, 이수근은 “강호동 형이 생각난다”고 말해 웃음을 안긴다.

또한 한국 예능에 익숙하지 않은 일본 대표들의 반응도 또 다른 관전 포인트다. 빠른 진행과 예측 불가능한 벌칙, 독특한 게임 방식에 연신 당황하는 모습이 색다른 재미를 선사할 전망이다.

손바닥 끈끈이 게임과 병뚜껑 날리기, 물컵 대결 등 기상천외한 미션들도 연이어 등장한다. 순발력과 심리전, 팀워크가 총동원되는 과정에서 양국 대표들의 승부욕이 폭발하며 웃음과 긴장감을 동시에 선사한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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