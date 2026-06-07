“두 번의 유산 아픔 끝에…” ‘응팔’ 이문정, 셋째 딸 품에 안았다 ‘감격’

이문정이 셋째 딸의 사진을 올렸다. 출처=이문정 SNS

배우 이문정이 두 번의 유산 아픔을 극복하고 세 아이의 엄마가 됐다.

지난 6일 이문정은 자신의 소셜미디어를 통해 “2026년 6월 4일, 저희 집 막내이자 셋째 ‘귤이’가 건강하게 태어났다는 감사한 소식을 전한다”며 득녀 소식을 직접 밝혔다.

그는 출산 과정이 순탄치 않았음을 고백하기도 했다. 이문정은 “첫째와 둘째 임신 기간에는 큰 어려움이 없어서 셋째도 그럴 줄 알았는데, 태아가 많이 작고 조기 진통이 의심돼 임신 후반기를 조심스럽게 보냈다”고 털어놓았다. 이어 아기를 향해 “엄마 뱃속에서 씩씩하게 잘 버텨주고 건강하게 세상에 나와줘서 고맙다. 우리 막내는 큰오빠와 작은오빠를 섞어 닮았다”며 애정을 드러냈다.

마지막으로 그는 “닮은꼴 삼남매와 함께 또 새로운 시작을 맞이하게 됐다. 많은 축복과 응원을 부탁드린다”고 인사를 전했다.

앞서 이문정은 지난 3월, 셋째 임신 소식과 함께 유산의 아픔을 고백해 대중의 많은 격려를 받은 바 있다. 당시 그는 “오랫동안 셋째를 계획하며 두 번의 유산을 겪었다”며 “몸과 마음이 많이 힘들었지만, 정말 마지막이라는 마음으로 시도했을 때 귤이가 찾아와줬다”고 밝혀 먹먹함을 자아냈다.

한편 지난 2012년 영화 ‘회사원’으로 데뷔한 이문정은 tvN 인기 드라마 ‘응답하라 1988’에서 ‘빨간머리 언니’ 역을 맡아 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 지난 2018년 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있으며, 이번 출산으로 세 자녀의 부모가 됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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