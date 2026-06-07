박서진, 11kg 증가 충격…마라톤 영웅 황영조 만났다

살림하는 남자들 시즌2 방송화면 캡처.

체중 증가로 고민에 빠진 박서진이 변화를 위한 첫걸음을 내디뎠다. 마라톤 영웅 황영조를 직접 찾아가 러닝 수업을 받으며 본격적인 다이어트 프로젝트에 돌입한 가운데, 쉽지 않은 훈련에도 포기하지 않는 모습으로 눈길을 끌었다.

지난 6일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 체중 관리에 나선 박서진의 도전기가 공개됐다.

이날 박서진은 현재 몸무게가 73kg까지 늘었다고 밝히며 고민을 털어놨다. 과거보다 체중이 크게 증가한 데다 동생 효정과의 몸무게 차이도 줄어든 상황에 적잖은 충격을 받은 것. 여기에 외모와 체중을 지적하는 악성 댓글까지 접하며 씁쓸한 심경을 드러냈다.

하지만 금세 특유의 유쾌함도 잃지 않았다. 스트레스를 이유로 탕후루 먹방에 나서며 웃음을 안긴 그는 “다이어트를 해야겠다”는 의지를 거듭 다지며 현실적인 공감을 자아냈다.

이후 콘서트를 앞두고 안무 연습에 나선 박서진은 홍경희 단장으로부터 냉정한 평가를 받았다. “예전보다 몸이 무거워졌다”, “자기 관리가 부족한 것 같다”는 솔직한 지적에 그는 깊이 공감했고, 결국 체중 감량과 체력 관리를 위한 변화를 결심했다.

도움을 구하기 위해 제작진을 찾은 박서진에게 소개된 인물은 1992년 바르셀로나 올림픽 금메달리스트이자 대한민국 마라톤의 전설 황영조였다.

러닝복과 장비를 완벽하게 갖춰 입고 등장한 박서진은 의욕만큼은 넘쳤지만, 시작부터 황영조의 혹독한 평가를 받았다. 장구를 치는 듯한 독특한 러닝 자세에 황영조는 당황한 기색을 감추지 못했고, 급기야 “답이 없다”고 말하며 포기를 선언해 웃음을 자아냈다.

그러나 박서진의 진심 어린 부탁에 황영조는 다시 지도에 나섰고, 두 사람은 기본 자세부터 차근차근 훈련을 이어갔다. 처음에는 어색하고 서툴렀지만 박서진은 포기하지 않고 3km 달리기에 도전하며 끈기를 보여줬다. 특히 훈련 과정에서는 올바른 러닝 자세와 호흡법 등 황영조의 실전 노하우도 공개돼 시청자들의 관심을 모았다.

운동이 끝난 뒤에도 두 사람의 특별한 케미는 이어졌다. 박서진은 특유의 친화력으로 황영조의 선수 시절 이야기와 손기정 선수와 관련된 일화까지 자연스럽게 이끌어냈고, 진지하게 귀를 기울이며 뜻깊은 시간을 보냈다.

체중 증가라는 고민을 외면하지 않고 변화에 도전한 박서진의 진솔한 모습이 시청자들의 응원을 얻고 있는 가운데, 황영조와 함께 시작한 그의 러닝 프로젝트가 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠리고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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