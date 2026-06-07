김대길 KBS N 스포츠 해설위원 “게임체인저 역할 중요…이강인과 황인범에게 기대”

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김대길 KBS N 스포츠 해설위원. 사진=스포츠월드 DB

“이강인과 황인범이 게임체인저 역할을 해줘야 한다.”

홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 만날 상대들은 만만치 않은 수비력을 갖추고 있다. 특히 조별리그 최강자로 꼽히는 멕시코는 최근 10경기에서 4실점만 허용했다. 평균 신장 190㎝에 육박하는 장신 수비진을 앞세운 체코 역시 제공권과 조직력이 뛰어나다. 남아프리카공화국도 지난달 30일 니카라과와의 평가전에서 무실점을 기록했다.

이처럼 상대들이 모두 쉽게 골문을 허용하지 않으면서 단 한 번의 찬스를 만들어낸 자원의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 답답한 흐름을 깨뜨린 게임체인저가 필요한 이유다.

김대길 KBS N 스포츠 해설위원은 “월드컵처럼 압박감이 심한 무대에서는 경기를 뒤흔들 게임체인저가 중요하다”며 “이강인이 치고 들어가서 해결하거나 황인범이 적재적소에 패스를 찔러줄 수 있어야 한다”고 말했다.

경기 흐름을 바꿔야 한다. 이강인이 제격이다. 뛰어난 탈압박 기술과 날카로운 왼발 크로스 능력을 갖췄다. 김 위원은 “이강인이 그라운드에 들어오면 득점 찬스를 만들어 줄 것 같은 기대가 있다. 그리고 실제로 해낸다”며 “중원에서 대표팀의 활로를 열고 패스를 찔러주는 시야가 가장 좋다”고 짚었다.

실제 이강인은 지난 4일 엘살바도르와의 월드컵 최종 모의고사에서 27분만 뛰고도 한국 선수 중 가장 높은 패스 성공률 95%(20/21)를 기록했다. 기회 창출 1회, 볼 회수 1회까지 공수에서 맹활약했다. 답답했던 한국의 공격 분위기를 전환했다. 김 위원은 “엘살바도르전에서 이강인이 들어오니 경기 흐름이 완전히 바뀌었다”고 분석했다.

손흥민(LAFC)의 컨디션 변수도 대비해야 한다. 김 위원은 “현 시점에서는 손흥민보다 이강인의 역할이 더 중요할 수 있다”고 했다. 손흥민은 지난달 31일 트리니다드토바고와의 평가전에서는 2골을 터뜨리며 활약했지만 엘살바도르전에서는 위협적인 모습을 보여주지 못했다.

김 위원은 “다만 본선 무대에서 상대 수비진이 손흥민에 대한 경계는 계속할 수밖에 없을 것”이라며 “그러면 이강인이 그 틈을 노리고 해결사 역할을 해줄 수 있다”고 강조했다. 오는 12일 조별리그 1차전 체코전에서도 이강인의 존재감이 중요하다. 김 위원은 “체코는 수비진의 신장은 좋은데 순발력이 좀 떨어진다. 이강인이 넓은 시야와 정확한 킥으로 기회를 만들어야 한다”고 설명했다.

‘중원의 사령탑’ 황인범 역시 기대를 모은다. 부상에서 완벽하게 회복했다. 지난달 31일 트리니다드토바고전과 엘살바도르 2경기를 모두 뛰었다. 특히 트리니다드토바고전에서는 이동경(울산)에게 원터치 패스를 연결하며 조규성(미트윌란)의 득점에 기여했다. 2개월 만의 실전이었지만 공백이 무색했다. 김 위원은 “황인범은 예상했던 대로 중원에서의 경기 운영이 뛰어났다. 상대가 예측하지 못하는 패스를 넣어줬다”며 “(월드컵 본선에서는) 더 강한 프레스가 필요하다. 황인범이 앞장서야 한다”고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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