젠슨 황, 엔씨 김택진 대표도 만났다…‘아이온2’ 직접 살펴

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(오른쪽)와 김택진 엔씨소프트 대표이사가 7일 서울 강남구의 한 PC방에서 열린 아이온2 서프라이즈 라이브에 참석해 엔비디아의 차세대 AI PC RTX Spark를 소개하고 있다. 공동취재단

엔비디아 수장 젠슨 황이 한국 게임 이용자들과 직접 만났다. 국내 게임업계 주요 인사들과 연쇄 회동을 이어가고 있는 그는 엔씨 행사 현장을 찾아 차기작을 살펴보고 팬들과 소통하며 게임과 AI의 미래에 대한 의견을 나눴다.

7일 업계에 따르면 황 CEO는 서울 강남구 신논현역 인근 한 PC방에서 열린 엔씨 이용자 행사에 참석했다. 현장에는 김택진 엔씨 대표를 비롯해 배재헌 부사장, 이성구 수석부사장 등 주요 경영진도 함께 자리했다.

이날 황 CEO는 행사장을 찾은 이용자들과 인사를 나누며 엔씨가 준비 중인 신작 MMORPG ‘아이온2’를 직접 확인했다. 게임 시연 현장을 둘러본 그는 이용자들의 반응에도 관심을 보이며 분위기를 함께 즐겼다.

무대에 오른 황 CEO는 관객들에게 “아이온2를 즐기고 있느냐”며 말을 건넨 뒤 “이 가운데 최고 플레이어는 누구인가”라고 질문해 현장의 환호를 이끌어냈다.

이어 그는 “엔비디아 지포스는 한국의 e스포츠와 함께 성장해 왔다”며 “여러분을 사랑하고 감사하게 생각한다”고 말해 박수를 받았다.

황 CEO는 특별 이벤트에도 참여했다. 자신의 친필 사인이 담긴 최신 그래픽카드 ‘지포스 RTX 5090’을 추첨을 통해 선정된 팬에게 직접 전달하며 뜻깊은 시간을 만들었다.

이날 엔씨는 차기작 아이온2의 개발진이 참여하는 이용자 소통 행사 ‘서프라이즈 라이브’를 진행했다. 개발 방향과 향후 서비스 계획 등을 소개하는 자리로 마련된 이번 행사에는 황 CEO와 김택진 대표도 깜짝 등장해 눈길을 끌었다.

황 CEO는 엔씨에 앞서 크래프톤이 마련한 이용자 행사 현장도 방문했다. 인근 또다른 PC방에서 장병규 크래프톤 의장, 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO), 장태석 배틀그라운드 IP 프랜차이즈 총괄 등 주요 관계자들과 만나 이야기를 나눴다.

만남은 펍지: 배틀그라운드를 주제로 열린 이용자·인플루언서 행사장에서 이뤄졌다. 현장에 모습을 드러낸 황 CEO와 장 의장은 포토월 앞에서 나란히 포즈를 취하며 친분을 과시했고, 행사장 안으로 들어서자 참가자들은 큰 환호와 함께 황 CEO의 이름을 연호하며 반겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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