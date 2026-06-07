‘이제는 파이터즈’ 이대호 ‘롯데의 미래’ 이진하와 대결도 잠시…‘불꽃야구2’

불꽃 파이터즈와 롯데 자이언츠 퓨처스리그팀이 승리를 향한 치열한 불펜 총력전을 만든다.

오는 8일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1의 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 5화에서는 휘몰아치는 위기와 기회 속에서 손에 땀을 쥐게 만드는 불꽃 파이터즈의 박진감 넘치는 경기 현장이 펼쳐진다.

이날 방송에서 김성근 감독은 선발 투수 유희관에 이어 마운드를 책임질 ‘필승 카드’로 이대은을 낙점한다. 마운드에 오른 이대은은 에이스다운 위력적인 피칭을 이어가던 중 갑작스러운 제구 난조로 위기를 맞이하고, 이를 지켜보던 김성근 감독은 직접 마운드를 방문해 경기 흐름을 끊는 과감한 결단을 내린다.

승리를 노리는 상대 팀의 끈질긴 압박이 이어지는 가운데, 김성근 감독의 원포인트 조언을 받은 이대은이 고비를 무사히 넘기고 팀의 승리를 지켜낼 수 있을지 팬들의 귀추가 주목된다.

롯데는 이대은의 대항마로 최고 구속 150km/h에 달하는 우완 이진하를 출격시킨다. 이에 맞서는 파이터즈 타자는 ‘롯데의 심장’ 이대호. 자이언츠의 역사와 미래의 정면대결에 모든 이들의 시선이 집중되지만 정작 그라운드는 영문을 알 수 없는(?) 웃음으로 가득 찬다. 누구도 예상치 못했던 웃픈 상황은 중계진들의 폭소까지 유발한다고.

미소가 가득하던 상황도 잠시, 파이터즈는 힘들게 잡은 승부처에서 지독한 타선 침체에 빠진다. 김성근 감독은 번트 작전을 지시하지만 파이터즈 타자들의 방망이는 야속하게도 이를 따라주지 못하고 심지어는 ‘번트 공포증’에 걸린 듯 아쉬운 플레이가 속출하며 벤치의 애를 태우고 마는데. 예측 불허의 각축전 속 파이터즈가 어렵게 찾아온 찬스를 살릴 수 있을지 이목이 집중된다.

사생결단의 각오로 나선 파이터즈와 자이언츠가 펼치는 ‘야구 전쟁’은 내일(8일) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]