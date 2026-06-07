장근석, ‘알고보면 따뜻한 男’ 맞네…친구들 위한 이벤트 릴레이

배우 장근석이 남다른 스케일의 깜짝 이벤트를 선보이며 ‘이벤트 장인’의 면모를 입증했다.

장근석은 지난 5일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘구기동 프렌즈’ 9회에 출연해 동사친(동네 사람 친구)들을 위한 ‘방구석 초밥집’을 오픈했다. 이와 함께 스포츠카 플렉스부터 육아 체험까지 소화하며 다채로운 매력을 발산했다.

이날 방송에서 장근석은 친구들을 위해 집 내부에 실제 회전초밥 레일을 설치하는 파격적인 이벤트를 기획했다. “기대해. 큰맘 먹고 카드 좀 썼다”라며 자신감을 드러낸 그는 구기동 자택을 순식간에 전문 스시 바로 탈바꿈시켰다.

장근석은 초밥 전용 밥통은 물론, 초밥을 실어 나를 장난감 기차와 잉어 그림 벽보까지 공수해 완벽한 인테리어를 완성하며 출연진들의 감탄을 자아냈다. 무엇을 하든 제대로 몰입하는 장근석 특유의 통 큰 플렉스와 유쾌한 기획력이 시청자들에게 색다른 재미를 선사했다.

세팅을 마친 장근석은 일본어 인사와 함께 주방장 복장까지 갖춰 입고 등장해 시선을 강탈했다. ‘초밥 장인’으로 변신한 그는 사시미회로 즉석에서 회전초밥을 만들며 실력을 발휘했다. 장근석은 멤버들이 연신 맛있다고 하자 “구기동 온 와중에 오늘이 제일 뿌듯해. 내가 만드는 거에 사람들이 맛있어하는 거 보면 기분 좋아”라고 말하며 훈훈함을 더했다.

그런가 하면 장근석은 경수진의 버킷리스트를 이뤄주기 위해 무려 13대의 스포츠카를 미리 예약해 두는 ‘이벤트 장인’ 면모를 보여줬다. 그는 경수진, 안재현과 함께 스포츠카를 체험하며 친구들의 오랜 로망 실현에 힘을 보탰다. 친구들의 설렘을 자신의 행복으로 받아들인 장근석의 따뜻한 마음은 보는 이들에게도 잔잔한 감동을 안겼다.

장근석은 드라이브를 마친 뒤 육아에도 도전했다. 앞서 사전 인터뷰에서 버킷리스트 중 하나로 육아를 언급했던 장근석은 워킹맘 제작진의 15개월 아기 규진이를 만나 특별한 시간을 보냈다. 예상치 못한 상황에 당황해한 것과 달리 장근석은 다정한 말투와 밝은 리액션으로 규진이와 가까워졌고, 직접 아이를 안아보며 “풍선 같아. 말랑말랑해”라고 신기해했다. 서툴지만 조심스럽게 아이를 돌보던 그는 손을 꼭 잡고 있는 규진이를 바라보며 미소를 감추지 못했고, 감기약까지 직접 먹여주는 등 한층 가까워진 모습으로 흐뭇함을 자아냈다.

여기에 다음 회에서는 가장 친한 친구를 초대해 마흔 파티를 여는 모습이 예고되며 기대감을 끌어올렸다. 대체불가한 장근석의 활약은 매주 금요일 저녁 8시 35분 방송되는 tvN ‘구기동 프렌즈’에서 확인할 수 있다.

한편 장근석은 매주 금요일 밤 11시 방송되는 ENA ‘디렉터스 아레나’를 통해서도 활발한 활동을 이어가고 있다. 또한 장근석이 이끄는 밴드 치미로(CHIMIRO)는 지난 4월 11일(토) ‘2026 THE CHIMIRO IN SEOUL’을 시작으로 일본 오사카와 도쿄 공연을 성황리에 마쳤으며, 7월 25일(토) 도쿄 공연을 다시금 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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