김성근의 승부수 통할까…불꽃 파이터즈, 필승 카드 총출동

불꽃 파이터즈와 롯데 자이언츠 퓨처스리그팀이 경기 후반 총력전을 예고한 가운데, 위기와 반전이 반복되는 접전이 펼쳐진다.

오는 8일 오후 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 ‘불꽃야구2’ 5화에서는 불꽃 파이터즈와 롯데 자이언츠 퓨처스리그팀의 치열한 승부가 그려진다. 경기 후반으로 갈수록 양 팀 모두 불펜을 총동원하며 한 치 앞을 알 수 없는 접전을 펼칠 예정이다.

이날 김성근 감독은 선발 유희관에 이어 팀의 필승 카드로 꼽히는 이대은을 마운드에 올린다. 안정적인 투구를 이어가던 이대은은 예상치 못한 제구 난조를 겪으며 흔들리고, 김성근 감독은 직접 마운드를 찾아 흐름을 끊기 위한 특급 처방에 나선다.

상대의 거센 압박 속에서 감독의 조언을 들은 이대은이 위기를 극복하고 팀의 리드를 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

롯데 역시 만만치 않은 카드를 꺼내 든다. 최고 시속 150km를 자랑하는 우완 투수 이진하가 등판해 불꽃 파이터즈 타선을 상대한다. 특히 롯데의 레전드 이대호와 자이언츠 미래를 책임질 이진하의 맞대결이 성사되며 현장의 시선이 집중된다.

그러나 기대를 모았던 승부는 예상 밖의 웃음을 자아내는 장면으로 이어진다. 뜻밖의 상황이 발생하며 선수들은 물론 중계진까지 폭소를 터뜨렸다는 후문이다.

웃음도 잠시, 불꽃 파이터즈는 결정적인 순간 타선 침묵이라는 난관에 부딪힌다. 김성근 감독은 번트 작전으로 돌파구를 마련하려 하지만 선수들은 잇따라 아쉬운 플레이를 보여주며 좀처럼 기회를 살리지 못한다.

중요한 승부처에서 찾아온 찬스를 놓고 팽팽한 신경전이 이어지는 가운데, 불꽃 파이터즈가 위기를 딛고 승리를 향한 발판을 마련할 수 있을지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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