박해민이 가는 길이 곧 새로운 길…역대 최초 13시즌 연속 20도루 겨냥

사진=뉴시스

외야수 박해민(LG)이 또 한 번의 최초를 앞두고 있다. KBO리그 역대 최초 13시즌 연속 20도루를 정조준한다.

박해민이 가는 길이 곧 역사다. 지난 시즌 12시즌 연속 20도루를 기록, 리그에 새 이정표를 세운 바 있다. 올 시즌에도 순항 중이다. 6일까지 17개의 도루를 성공했다. 3개만 추가하면 본인이 세운 KBO 최고 기록을 경신하게 된다.

박해민이 프로 무대서 처음으로 누를 훔친 것은 2014년 5월4일 시민 NC전이다. 이후 매 시즌 꾸준히 20도루 이상을 기록해 왔다. 종전 기록은 정근우가 2016시즌 한화 소속으로 달성한 11시즌 연속(2006~2016시즌) 20도루였다.

도루에 있어서만큼은 타의 추종을 불허한다. 2015시즌부터 2018시즌까지 4시즌 연속 도루왕 타이틀을 거머쥐었다. 2014시즌부터 2018시즌까지 5시즌 연속 30도루 이상, 2015시즌부터 2017시즌까지 3시즌 연속 40도루 이상을 작성했다. 특히 2015시즌에는 개인 한 시즌 최다 도루인 60개를 기록하기도 했다.

통산 개수에서도 굵직한 존재감을 자랑한다. 통산 476도루로, 이 부문 단독 4위에 올라 있다. 통산 도루 5걸 중 유일한 현역 선수이기도 하다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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