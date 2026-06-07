회장님 내공 발동…이준영, 회식 문화에 참교육 나서나

신입사원 강회장 스틸컷. JTBC 제공

겉은 신입사원이지만 속은 그룹 회장인 이준영이 첫 회식 자리에서 남다른 존재감을 드러낸다. 회사 생활에 적응 중인 그가 술자리의 분위기마저 뒤흔들며 또 한 번 예측불가 행보를 펼칠 예정이다.

7일 방송되는 JTBC ‘신입사원 강회장’ 4회에서는 최성물산 자재2팀 인턴사원 황준현(이준영 분)이 첫 회식에 참석해 뜻밖의 활약을 펼친다.

황준현은 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 뺑소니 사고 피해자로 알려진 인물이다. 선수 생활을 이어오던 그는 보상 대신 최성그룹 인턴 자리를 요구하며 사내의 관심을 한몸에 받았다.

하지만 실제로는 사고 이후 황준현의 몸에 강용호의 영혼이 깃든 상황. 강용호는 인턴사원으로 그룹에 입성해 자신을 배신한 딸 강재경(전혜진 분)과 아들 강재성(진구 분)을 향한 복수를 준비하는 동시에, 축구선수의 꿈을 잃은 황준현에게 새로운 미래를 만들어주기 위한 계획을 세우고 있다.

이런 가운데 황준현은 처음으로 직장인의 회식 문화를 경험하게 된다. 특히 몰래 귀국해 같은 회사에 다니고 있는 막내딸 강방글(이주명 분)이 선배들의 술잔을 채우며 분주히 움직이는 모습을 목격하고 복잡한 심경을 드러낸다. 업무의 연장선처럼 이어지는 회식 문화 역시 그의 마음에 들지 않는 모습이다.

그러나 불편한 기색도 잠시, 황준현은 모두의 예상을 뛰어넘는 행동으로 분위기를 뒤집는다. 회식을 주최한 자재본부 전무와 마주 앉은 그는 술병이 가득한 테이블 앞에서 정면 승부를 벌이며 단숨에 시선을 집중시킨다.

여기에 자재2팀 부장 박봉기(이성욱 분)마저 넋이 나간 표정으로 상황을 지켜보고 있어, 회식 자리에서 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 높인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]