젠슨 황, 서울 PC방 등장…장병규 크래프톤 의장과 나란히

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(왼쪽)가 7일 서울 강남구의 한 PC방에서 장병규 크래프톤 의장과 만나 사진을 찍고 있다. 뉴시스

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 한국 게임업계 주요 인사들과 연쇄 회동에 나선 가운데, 크래프톤 장병규 의장과도 만남을 가졌다. 국내 게임 이용자들과 직접 소통하며 게임 산업 현장을 찾은 황 CEO의 행보에 관심이 쏠리고 있다.

황 CEO는 7일 오후 서울 강남구 신논현역 인근 PC방에서 장병규 크래프톤 의장을 비롯해 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO), 장태석 배틀그라운드 IP 프랜차이즈 총괄 등과 회동했다.

이날 회동은 크래프톤의 대표작 ‘펍지: 배틀그라운드’ 이용자 및 인플루언서들이 참여한 행사 현장에서 이뤄졌다.

행사장에 모습을 드러낸 황 CEO와 장 의장은 PC방 입구 포토라인에 나란히 서서 엄지를 치켜세우며 환하게 웃었다. 이어 행사장 내부로 이동하자 참가자들은 “젠슨 황”을 연호하며 뜨거운 환호를 보냈다.

황 CEO는 크래프톤 행사 참석을 마친 뒤 곧바로 인근 PC방에서 진행되는 엔씨소프트 이용자 행사장으로 이동할 예정이다. 이 자리에서는 김택진 엔씨소프트 대표와 만나 게임 산업과 인공지능(AI) 분야 협력 방안 등을 논의할 것으로 알려졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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