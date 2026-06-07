에이핑크 오하영, 제주 차밭서 과감한 브라탑…‘탄탄 바디라인’ 감탄 [스타★샷]

오하영이 맑은 제주의 푸른 차밭에서 러닝을 했다. 출처=오하영 SNS

그룹 에이핑크(Apink)의 멤버 오하영이 제주의 푸른 자연 속에서 청량한 매력을 발산했다.

지난 5일 오하영은 자신의 SNS 채널을 통해 “제주에서의 푸른 차밭 속 러닝과 힐링”이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 오하영은 광활하게 펼쳐진 녹차밭을 배경으로 감각적인 애슬레저 룩을 선보였다. 그는 전면 지퍼 디테일이 돋보이는 화이트 크롭 스포츠 브라탑에 그레이 컬러의 러닝 쇼츠를 매치해 탄탄한 바디라인과 건강한 매력을 동시에 드러냈다.

또 다른 사진에서는 루즈핏의 화이트 롱 슬리브 티셔츠를 레이어드한 뒤, 밑단을 묶어 크롭 형태로 연출하는 남다른 패션 센스를 자랑했다. 자연스러운 스타일링으로 완성한 우월한 비율과 스포티한 무드가 눈길을 사로잡는다.

이를 접한 누리꾼들은 “제주의 푸른 풍경과 너무 잘 어울린다”, “건강미 넘치는 모습이 보기 좋다”, “청량함의 정석” 등의 다양한 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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