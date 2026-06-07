‘데스게임’부터 ‘피의 게임X’까지…예능 휩쓰는 브레인 서바이벌

데스게임 시즌2: 최후의 승자 방송화면. 넷플릭스 제공

단순한 게임을 넘어 전략과 심리전, 연합과 배신이 얽힌 두뇌 서바이벌이 시청자들의 선택을 받고 있다. 회차가 거듭될수록 복잡해지는 게임 구조와 플레이어들의 치열한 수 싸움은 스포츠 경기 못지않은 몰입감을 선사한다. 여기에 참가자들의 관계 변화와 성장 서사까지 더해지면서 단순한 경쟁 프로그램 이상의 재미를 선사하며 시청자들의 관심을 끌고 있다.

7일 방송가에 따르면 데스게임 시즌2: 최후의 승자(넷플릭스)가 입소문을 타며 공개를 이어가고 있다. 데스게임은 매주 토너먼트 방식으로 승자를 가리는 두뇌 게임 서바이벌 프로그램으로, 이번 시즌은 전작인 데스게임: 천만원을 걸어라의 우승 증표로 제공된 시드 개수에 따라 대진이 구성돼 플레이를 진행하고 있다.

시즌1이 매주 새로운 도전자와 맞붙는 1대1 데스매치 중심이었다면, 시즌2는 다자간 토너먼트 구조를 도입해 단 한 명의 최종 우승자를 가리는 방식으로 규모를 키웠다. 참가자들은 제한된 정보 속에서 최선의 선택을 내려야 하며, 매 경기마다 새로운 변수와 전략이 등장해 긴장감을 높이고 있다.

특히 시즌1부터 홍진호, 이세돌, 서출구 등 두뇌 서바이벌 팬들에게 익숙한 플레이어들과 배우 박성웅, 셰프 나폴리 맛피아, 펭수, 아이브 가을 등 다양한 분야의 출연진이 합류하면서 화제를 모았고, 블록을 전략적으로 배분해 더블 찬스를 확보하는 게임부터 지뢰와 시한폭탄을 활용한 심리전 게임까지 매회 색다른 게임이 등장했다. 치열한 경쟁 끝에 박성웅, 유리사, 허성범이 준결승에 진출하며 최종 우승 경쟁을 이어가고 있다.

피의 게임X 전 시즌인 피의 게임 시즌3 방송화면. 웨이브 제공

두뇌 서바이벌 열기는 하반기에도 계속될 전망이다. 오는 7월에는 웨이브 대표 서바이벌 IP인 피의 게임X가 공개를 앞두고 있다. 피의 게임 시리즈는 단순한 문제 풀이가 아닌 생존 경쟁을 전면에 내세운 프로그램이다. 치밀하게 설계된 룰과 예측 불가능한 변수, 참가자들 간 동맹과 배신이 어우러지며 시즌마다 강한 팬덤을 형성해 왔다. 전 시즌인 피의 게임3는 공개 3주 만에 TV-OTT 통합 비드라마 화제성 1위를 기록하며 마니아층의 지지를 받았다.

이번 시즌은 기존 개인전 중심 구조를 벗어나 본격적인 팀전 체제를 도입해 새로운 긴장감을 형성한다. 시즌1의 이상민, 정근우, 박지민, 이태균을 비롯해 시즌2 하승진, 현성주, 윤비, 이진형, 시즌3 홍진호, 서출구, 최혜선, 허성범 등 역대 시즌을 대표하는 플레이어들이 대거 출연할 것으로 알려지면서 기대감을 높이고 있다.

데블스 플랜(넷플릭스) 시즌3 역시 관심을 모으고 있다. 이 프로그램은 6박7일 동안 외부와 격리된 공간에서 다양한 계층의 참가자들이 게임을 통해 최후의 1인을 가리는 프로그램으로, 앞서 정종연 PD가 더 지니어스, 소사이어티 게임, 대탈출, 여고추리반 등을 통해 구축한 노하우를 집약한 작품으로 평가받는다.

데블스 플랜은 복잡한 게임 규칙과 참가자들의 관계 변화가 결합된 독특한 구조로 주목받았다. 시즌1은 공개 직후 넷플릭스 대한민국 톱10 시리즈 1위에 올랐고, 23개국 톱10 진입과 글로벌 톱10 TV쇼(비영어) 부문 3위를 기록하며 해외에서도 성과를 냈다.

시즌2인 데블스 플랜: 데스룸 역시 참가자들의 갈등과 연합, 우승 경쟁을 둘러싼 다양한 해석과 논쟁을 낳으며 높은 화제성을 기록했다. 최근에는 홍진호와 슈퍼주니어 신동이 시즌3 출연을 확정하고 촬영까지 마친 것으로 알려져 팬들의 기대를 모으고 있다.

방송가에서는 두뇌 서바이벌의 인기가 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 게임 규칙만 이해하면 국적과 언어를 넘어 누구나 즐길 수 있다는 점, 플레이어들의 심리전과 서사가 강한 팬덤을 형성한다는 점이 강점으로 꼽힌다. 여기에 OTT 플랫폼의 확산으로 정주행과 반복 시청이 가능한 환경까지 갖춰지면서 두뇌 서바이벌은 더 이상 마니아 장르가 아닌 예능 시장의 핵심 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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