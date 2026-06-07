한국마사회 유도단, 유망주 육성 스포츠 재능나눔 적극

김재범 한국마사회 유도단 감독이 지난 1일 경북 구미 도개중·고등학교를 방문해 유도단 유소년 선수들을 대상으로 직접 레슨을 하고 있다. 한국마사회 제공

한국마사회 유도단이 미래 유도 유망주 육성을 위해 재능기부 봉사활동을 펼쳤다.

7일 마사회에 따르면 김재범 감독이 이끄는 마사회 유도단은 지난 1일 경북 구미에 위치한 도개중고등학교를 방문해 유도단 유소년 선수들을 대상으로 일대일 대련 및 원포인트 레슨 등 재능기부 강습 행사를 가졌다.

지도자 및 선수 전원이 봉사자로 직접 나서 평소 접하기 어려운 국가대표급 선수들의 노하우와 실전 기술을 아낌없이 전수했고 유소년 선수들은 정상급 선수들과 가까이서 소통하는 귀중한 경험에 높은 만족감을 나타냈다.

김 감독은 “미래 유도계를 이끌어갈 유소년 선수들과 그들의 훈련 공간에서 함께 땀 흘리며 뜻깊은 시간을 보낼 수 있었다”며 “유소년 선수들이 이번 기회를 통해 한 단계 더 성장하는 계기가 되었기를 바란다”고 말했다.

이날 강습은 실전에서 활용 가능한 유도 기본기 및 메치기 기술 및 개인별 굳히기 및 대련 자세를 교정하는 원포인트 레슨이 주를 이뤘다. 이어 선수와 유소년 선수가 짝을 이뤄 진행하는 1:1 맞춤형 기술지도 등으로 구성됐다.

마사회 관계자는 “올 하반기에도 소속 선수단의 재능기부 프로그램을 추가로 진행하는 등 지역사회 및 스포츠 꿈나무들과 희망을 나누는 사회공헌 활동을 꾸준히 확대해 나갈 방침”이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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