전소민, 연애 추리 몰입→김경남은 비눗물 축구 대환장 활약

런닝맨 스틸컷. SBS 제공

연애 추리에 진심인 전소민과 몸을 사리지 않는 김경남의 활약이 웃음을 선사한다. SNS 화제의 연애 퀴즈부터 비눗물 위에서 펼쳐지는 축구 대결까지 예측불가 레이스가 런닝맨에서 펼쳐진다.

7일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 연애 추리와 몸개그가 결합된 ‘나혼자 머니업’ 레이스가 공개된다.

이날 멤버들은 SNS에서 화제를 모은 연애 관련 사진을 보고 상황을 추리하는 ‘헛다리 연애 명탐정’ 미션에 도전한다. 사진 속 단서를 통해 연애 과정과 이별의 이유를 맞혀야 하는 방식으로 진행된다.

평소 스스로를 연애 전문가라고 자부하던 멤버들은 문제 공개와 동시에 높은 집중력을 보이며 “이거 재밌네!”를 연발한다. 특히 전소민은 누구보다 적극적으로 추리에 뛰어들어 날카로운 분석력을 선보인다고. 여기에 자신의 현실 연애 스킬까지 공개해 멤버들은 “질린다 질려!”라며 혀를 내둘러 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

연애 추리로 달아오른 분위기는 곧바로 시드머니가 걸린 축구 대결로 이어진다. 멤버들은 하나의 바지로 연결된 상태에서 비눗물이 깔린 경기장에 투입되고, 제대로 걷기조차 힘든 환경 속에서 연신 미끄러지고 엉키며 폭소를 유발한다.

특히 김종국과 한 팀을 이룬 김경남은 경기 내내 끌려다니며 고군분투했다는 전언. 치열한 몸싸움 끝에 옷이 너덜너덜해질 정도로 고생한 그는 큰 체격과 달리 의외의 체력 한계를 드러내며 현장을 웃음바다로 만든다. 이를 지켜본 멤버들은 김경남에게 ‘패션 근육’이라는 별명을 붙이며 놀렸다는 후문이다.

과연 김경남이 혹독한 팀플레이 속에서도 살아남을 수 있을지, 전소민의 연애 추리가 정답을 맞힐 수 있을지 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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