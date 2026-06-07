이준영, 이주명 포섭→3000억 비자금 확보 ‘판 뒤집기’

신입사원 강회장 방송화면 캡처. JTBC 제공

이준영이 한 수 앞을 내다보는 노련한 플레이로 판을 뒤집기 시작했다. 아군을 확보하는 것은 물론 상대의 약점까지 손에 쥐며 본격적인 반격에 나선 그의 활약이 극의 긴장감을 끌어올렸다.

지난 6일 방송된 JTBC ‘신입사원 강회장’ 3회에서는 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 황준현(이준영 분)이 강방글(이주명 분)을 자신의 편으로 끌어들이고, 강재성(진구 분)의 비자금까지 확보하며 복수의 발판을 마련하는 모습이 그려졌다.

이날 황준현은 강방글이 강재경(전혜진 분), 강재성의 허락 아래 최성그룹 정직원이 됐다는 사실에 의문을 품었다. 두 사람의 성격상 배다른 동생인 강방글을 쉽게 받아들였을 리 없다고 판단한 그는 강방글이 재산 일부를 포기했을 것이라고 추측하며 그녀를 몰래 추적하기 시작했다.

조사를 이어가던 황준현은 강방글이 단순히 회사에 남아 있는 것이 아니라 내부 상황을 파악하기 위해 적극적으로 움직이고 있다는 사실을 알게 됐다. 그러나 강방글 역시 자신을 뒤쫓는 황준현의 행동을 눈치채고 역으로 그의 뒤를 밟았고, 결국 강용호 회장의 비밀 창고에서 생활 자금을 챙기고 있던 황준현을 발견하며 추궁에 나섰다.

궁지에 몰린 황준현은 자신이 강용호 회장의 편이라는 점을 강조하는 동시에 강방글이 품고 있던 인정 욕구와 상처를 정확히 짚어냈다. 이어 강재경, 강재성 남매에 맞서 함께 싸우자며 손을 내밀었고, 결국 강방글의 신뢰를 얻는 데 성공했다.

두 사람은 앞서 인턴 프레젠테이션 당시 지목했던 강재성의 비자금 창구 업체를 다시 추적했다. 하지만 관련 업체들은 자료 제출을 거부했고 영업팀 또한 이를 감싸며 진상 규명을 방해했다.

이에 황준현은 자재 2팀 부장 박봉기(이성욱 분)를 설득해 영업팀과 자재팀의 경쟁 심리를 자극했다. 그의 의도대로 자재팀은 즉각 움직였고, 의심 업체들을 직접 찾아가 문을 열지 않자 몸으로 밀어붙이는 집념까지 보이며 현장을 뒤흔들었다.

한편 황준현과 강방글은 강재성의 비자금을 관리하는 전무가 수상한 움직임을 보이는 장면을 포착했다. 전무가 향한 곳은 강재성의 처가인 태하그룹 저택이었다. 이를 통해 두 사람은 태하그룹 역시 강재성의 비자금을 노리고 있다는 사실을 알게 됐다.

강재성의 비자금 문제와 태하그룹의 개입 정황까지 한꺼번에 드러낼 수 있는 상황이었지만 황준현은 보다 큰 그림을 선택했다. 지금 강재성이 무너질 경우 강재경에게 유리한 구도가 형성될 수 있다고 판단한 그는 강재성의 비자금을 직접 확보해 향후 복수의 자금줄로 활용하기로 결심했다.

이후 황준현은 전무 앞에 직접 나타나 그가 태하그룹에게는 언제든 버려질 수 있는 존재라는 사실을 일깨웠다. 더불어 비자금을 넘길 때 핵심 접속 코드는 따로 빼돌리라고 조언했다. 그의 말을 반신반의하며 따랐던 전무는 비자금 전달 직후 자신의 차량이 폭발하는 광경을 목격했고, 결국 약 3000억 원 규모의 비자금을 황준현에게 넘겼다.

모든 상황을 계획대로 이끈 황준현은 의미심장한 미소를 지으며 다음 행보를 예고했다.

한편 이날 방송은 닐슨코리아 유료가구 기준 수도권 6.6%, 전국 6.7%의 시청률을 기록했다. 분당 최고 시청률은 수도권 기준 8.1%까지 치솟았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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