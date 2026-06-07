레드벨벳 조이, 군살 없는 한줌 허리…과감한 크롭탑 서머룩 ‘눈길’ [스타★샷]

조이가 산뜻하고 화사한 여름의 일상을 공유했다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 조이가 싱그러운 여름 분위기가 물씬 풍기는 근황을 전했다.

지난 5일 조이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “여름안녕”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 조이는 푸른 자연을 배경으로 청량하면서도 내추럴한 서머 룩을 선보여 눈길을 사로잡았다.

이날 조이는 스퀘어 넥 라인과 은은한 아일릿 자수 디테일이 돋보이는 화이트 크롭 민소매 탑을 착용해 러블리하고 시원한 무드를 연출했다. 여기에 페미닌한 상의와 대비되는 슬림한 핏의 블랙 카프리 팬츠를 매치해 담백하면서도 활동적인 믹스매치 스타일링을 완성했다.

특히 계절감을 살린 브라운 가죽 배색의 라탄 토트백에 귀여운 인형과 우드 톤의 키링 참 장식을 더해 키치한 포인트를 주는 패션 센스를 발휘했다. 깔끔하게 정돈된 단발 헤어스타일과 맑은 메이크업 역시 조이 특유의 과즙미 넘치는 비주얼을 한층 돋보이게 만들었다.

사진을 접한 누리꾼들은 “인간 여름 그 자체다”, “여름 복숭아처럼 상큼하다”, “단발 여신 조이, 청순함이 넘친다” 등 다양한 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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