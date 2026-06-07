“나 됐어!” 환호한 이소라, 3초 만에 표정 굳은 이유

파리에서의 기다림 끝에 마침내 찾아온 한 통의 문자에 이소라가 환호성을 터뜨린다. 하지만 기쁨도 잠시, 문자를 확인한 그의 표정이 순식간에 굳어지며 예상치 못한 반전을 예고한다.

7일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에서는 꿈에 그리던 소식을 기다리던 이소라에게 의문의 합격 문자가 도착하는 모습이 그려진다.

이날 이소라는 파리 숙소에서 초조하게 연락을 기다리던 중 마침내 도착한 메시지를 확인하고 감격을 감추지 못한다. 그는 "나 됐어!"라고 외치며 기쁨의 비명을 지르는가 하면, 얼굴이 붉어질 정도로 벅찬 감정을 드러낸다.

그러나 환희의 순간은 오래가지 않는다. 문자의 내용을 차분히 읽어 내려가던 이소라는 불과 몇 초 만에 표정이 굳어지고, 현장 분위기 역시 급격히 반전된다.

과연 이소라를 웃게 만든 합격 문자의 정체는 무엇일지, 또 그의 표정을 단숨에 바꿔놓은 숨겨진 내용은 무엇일지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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