에스파 카리나, 보정 없는 마네킹 비율…‘소원을 말해봐’ 완벽 재현 [스타★샷]

카리나가 우월한 비율을 인증했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 리더 카리나가 비현실적인 마네킹 비율을 인증해 화제다.

지난 5일 카리나는 자신의 SNS 채널에 “소원을 이뤄주셨다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 선배 그룹 소녀시대의 히트곡 ‘소원을 말해봐’를 연상시키는 화이트 밀리터리 룩을 완벽하게 소화했다. 목을 감싸는 차이나 칼라와 사선으로 내려오는 비대칭 여밈 구조의 재킷이 절도 있는 분위기를 자아낸다. 여기에 가슴과 골반 부분의 플랩 포켓, 소매 끝단의 메탈릭 단추 디테일이 화려함을 더했다.

특히 재킷과 톤을 맞춘 타이트한 숏팬츠와 무릎 위까지 오는 화이트 니하이 롱부츠는 카리나의 독보적인 각선미와 트렌디한 매력을 배가시켰다. 뾰족한 스틸레토 형태의 부츠가 전체적인 비율을 더욱 돋보이게 만든다.

사진을 접한 누리꾼들은 “나도 소원을 들어달라”, “비율이 그야말로 여신 급”, “볼 때마다 리즈 갱신” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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