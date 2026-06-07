이즈나 방지민·코코, 승리요정 될까…KIA-삼성전 시구·시타 출격

그룹 이즈나 멤버 방지민·코코가 데뷔 후 첫 시구와 시타에 나선다.

방지민과 코코는 오늘(7일) 오후 5시 광주기아챔피언스필드에서 열리는 '2026 KBO 리그' KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기에서 각각 시구와 시타를 맡는다. 지난 5일부터 사흘간 펼쳐지는 양 구단의 특별 이벤트인 '달빛시리즈'의 대미를 장식하는 경기다.

데뷔 첫 타석에 오르는 방지민은 소속사를 통해 “시구를 꼭 한 번 해보고 싶었는데 이렇게 좋은 기회로 함께할 수 있게 되어 정말 영광이다. 선수분들께 힘이 될 수 있도록 열심히 응원하고, 시구도 멋지게 해낼 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 소감을 전했다.

코코는 “지난해 멤버들과 함께 응원하러 왔었는데, 이번에는 저희가 직접 시구와 시타를 할 수 있게 되어 정말 영광이다. 평소 꼭 해보고 싶었던 경험인 만큼 더욱 감사한 마음”이라고 덧붙였다.

이즈나는 지난해 KIA 타이거즈 오프닝 시리즈 경기에서 축하 공연을 펼친 바 있다. 이번에는 방지민과 코코가 데뷔 후 처음으로 승리 기원 시구와 시타를 맡았다. 특유의 당찬 에너지에 힘입어 ‘승리 요정’으로 활약할 수 있을지 주목된다.

한편, 방지민과 코코가 속한 이즈나는 오는 8일 미니 3집 ‘세트 더 템포(SET THE TEMPO)’로 컴백한다. 세상이 기대하는 기준이 아닌 ‘우리 스스로가 기준이 된다’라는 주체적인 태도를 담았다. 이즈나만의 ‘나다움’서사를 잇는 앨범이다.

타이틀곡 ‘메트로놈(METRONOME)’은 일정한 박자로 움직이는 메트로놈처럼, 복잡하고 혼란스러운 세상 속에서도 흔들림 없이 나만의 박자를 만들어가겠다는 메시지를 노래한다. 파워 몽환 콘셉트 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 이외에도 ‘알아이피(R.I.P.)’, 인피니티(INFINITY)’, ‘록, 페이퍼, 시저스(ROCK, PAPER, SCISSORS)’, ‘린 온 미(LEAN ON ME) 등이 수록된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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