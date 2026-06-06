‘별들의 축제’ 골잔치… 바르사 레전드, 리버풀 레전드 8-3 완파

사진=뉴시스

추억의 이름들이 상암의 밤을 수놓았다. FC바르셀로나 레전드들이 리버풀 레전드들을 상대로 화끈한 골 잔치를 벌이며 팬들에게 특별한 시간을 선물했다.

바르사 레전드는 6일 서울 월드컵경기장서 열린 ‘2026 챔피언스 임팩트 인 서울’에서 더 레즈(리버풀) 레전드를 8-3으로 크게 이겼다. 이날 경기장에는 3만6944명의 관중이 찾아 한 시대를 풍미했던 스타들의 플레이를 지켜봤다.

양 팀의 면면은 화려했다. 바르사 레전드는 안드레스 이니에스타, 카를레스 푸욜, 세르히오 부스케츠, 조르디 알바, 하비에르 마스체라노, 히바우두, 파트릭 클라위버르트 등이 피치 위에 섰다. 더 레즈 레전드 역시 스티븐 제라드를 필두로 예지 두덱, 사미 히피아, 욘 아르네 리세, 디르크 카윗, 루이스 가르시아 등 익숙한 이름들로 출동했다.

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전반엔 서로 한 골씩 주고받았다. 이 가운데 전반 20분에는 잠시 경기가 멈췄다. 양 팀 선수들과 관중들은 고(故) 디오구 조타를 추모하는 시간을 가졌고, 경기장을 메운 팬들은 기립 박수로 애도의 뜻을 전했다.

균형은 전반 25분 깨졌다. 이니에스타의 패스를 받은 클라위버르트가 골키퍼와 맞선 일대일 기회를 침착하게 마무리했다. 더 레즈 레전드도 그냥 물러서지 않았다. 전반 33분 문전 혼전 상황에서 제라드가 골망을 흔들며 승부를 원점으로 돌렸다.

후반 들어 바르사 레전드의 독무대로 물들기 시작했다. 히바우두와 놀리토, 이니에스타가 첫 10분 사이 연속골을 터뜨리며 순식간에 격차를 벌린 것. 후반 16분에는 놀리토가 한 골을 더 보태 멀티골을 완성했다.

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리버풀 레전드도 후반 19분 로비 킨이 상대 실책을 놓치지 않고 만회골을 넣으며 추격 의지를 보였다. 다만 바르사 레전드의 화력은 쉽게 식지 않았다. 후반 23분 크리스티안 테요가 득점했고, 후반 29분에는 놀리토가 해트트릭 순간을 완성하는 등 거듭 주도권을 놓지 않았다.

더 레즈 레전드는 후반 38분 루이스 가르시아의 골로 한 차례 더 따라붙었지만, 바르사 레전드들도 가만히 두고만 보지 않았다. 테요가 멀티골을 기록하며 8-3 대승을 이끌었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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