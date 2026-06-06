‘시즌 5승 정조준’ 안세영, 中 천위페이에 접전 끝 역전승

사진=신화/뉴시스

배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 역전승으로 결승행 티켓을 따냈다.

안세영은 6일 인도네시아 자카르타서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 4강전에서 세계랭킹 4위인 천위페이(중국)를 2-1(21-17 19-21 23-21) 승리를 거뒀다.

1게임부터 접전이었다. 안세영은 16-16 이후 연속 득점을 올리며 21-17 승리를 거두며 기선 제압에 성공했다. 이어진 2게임에선 동점을 허용하기도 했다. 한때 11-4까지 앞서갔지만, 18-18 스코어를 내준 것. 이에 안세영은 천위페이에게 2게임서 패했다.

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3게임 역시 밀리는 구도였다. 8연속 실점에 놓였을 정도다. 안세영은 7-17까지 밀렸다. 포기하지 않고, 반전을 꾀했다. 안세영은 20-20 동점을 만든 뒤 듀스 접전을 거쳐 짜릿한 역전승(23-21)을 신고했다.

시즌 5승째를 향한 여정까지 한 계단을 남겨뒀다. 안세영은 지난달 31일 싱가포르오픈에서 우승, 올해 개인전 4번째 정상에 오르는 쾌거를 일군 바 있다. 이번 대회의 경우 디펜딩 챔피언이기도 하다.

오는 7일 열리는 결승전 상대는 세계 랭킹 3위인 야마구치 아카네(일본)다. 그는 4강에서 심유진(인천국제공항·26위)을 2-0(14-21 7-21)으로 꺾었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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