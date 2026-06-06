세월 지나도 클래스는 그대로… 바르사·더레즈 레전드, 전반 1-1 팽팽

사진=올리브크리에이티브 제공

유럽 축구 레전드들이 한국 팬들 앞에서 왕년의 실력을 펼쳐내고 있다.

바르사 레전드와 더레즈 레전드는 6일 서울 월드컵경기장서 열린 ‘2026 챔피언스 임팩트 인 서울’에서 전반전을 1-1로 마쳤다.

현대 축구의 패러다임을 바꾼 스페인 라리가 FC바르셀로나와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀서 활약했던 전설들이 한자리에 모였다. 바르사 레전드는 안드레스 이니에스타, 카를레스 푸욜, 세르히오 부스케츠, 조르디 알바, 하비에르 마스체라노, 히바우두, 파트릭 클라위버르트 등이 출전했다.

더레즈 레전드에선 스티븐 제라드, 예지 두덱, 사미 히피아, 욘 아르네 리세, 디르크 카윗, 루이스 가르시아 등 익숙한 이름들로 맞섰다.

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초반 흐름은 바르사 레전드가 잡았다. 시작부터 알바와 이니에스타의 연이은 활약이 이어졌다. 전반 18분엔 알레시 비달의 중거리 슈팅이 두덱 골키퍼의 선방에 막혔고, 이어 히카르두 콰레스마도 슛을 시도하는 등 위협적인 모습이 나왔다.

전반 20분에는 잠시 경기가 멈췄다. 양 팀 선수들과 관중들은 고(故) 디오구 조타를 추모하는 시간을 가졌다. 경기장 팬들 또한 기립 박수로 그를 기렸다.

먼저 균형을 깬 건 바르사 레전드였다. 전반 25분 이니에스타가 클라위버르트에게 패스를 전달했고, 골키퍼와 일대일로 맞선 클라위버르트는 침착하게 골망을 흔들어 선제골을 터뜨렸다.

더레즈 레전드도 맞불을 놓았다. 전반 33분 문전 혼전 상황을 놓치지 않은 것. 흘러나온 공을 그대로 강하게 찬 제라드가 동점골을 만들었다. 가까운 거리였지만, 현역 시절 그의 전매특허였던 강력한 슛 파워를 엿볼 수 있는 순간이기도 했다.

이에 전반 45분은 양 팀이 팽팽하게 맞선 1-1 스코어로 마무리됐다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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