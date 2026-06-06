‘타임 뒤 몸에 맞는 공’ 격앙됐던 임병욱… 잠실서 벤치클리어링

사진=스포츠월드 김종원 기자

프로야구 키움과 두산의 잠실 맞대결 도중 벤치클리어링이 발생했다.

문제의 장면은 6일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두 팀의 경기, 두산이 6-1로 앞선 6회 초에 나왔다. 이날 키움의 3번타자 겸 중견수로 선발 출전한 임병욱이 타석에 들어섰다. 마운드 위엔 5회까지 1실점으로 순항하던 두산의 선발 투수 최민석이 있었다.

상황은 볼카운트 1스트라이크서 벌어졌다. 이어진 상황서 임병욱은 두산 선발 최민석의 투구 동작에 앞서 타임을 요청했고, 주심이 이를 받아들였다. 이후 다시 경기가 재개된 뒤 최민석의 2구째 공이 임병욱의 왼쪽 골반 부근을 향했다. 사구 과정에서 고의성이 짙다고 판단한 것이다.

공에 맞은 직후 임병욱은 불쾌감을 드러내며 마운드 쪽으로 향했다. 두산 포수 양의지와 이날 주심을 맡은 김갑수 심판이 곧바로 임병욱을 제지했지만, 양 팀 더그아웃과 불펜에서 선수들이 뛰어나오며 그라운드 위에 긴장감이 감돌았다.

다행히 큰 충돌로 번지지는 않았다. 최민석은 공을 맞춘 뒤에도 곧장 모자를 벗고 임병욱을 향해 사과의 뜻을 전했다. 그러면서 벤치클리어링 상황이 정리된 뒤에도 1루로 걸어나간 임병욱을 향해 다시 모자를 벗고 고개를 숙였다.

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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