설현, 청순함에 건강미까지…크롭톱 입고 뽐낸 우월 비율 [스타★샷]

사진 = 설현 SNS 계정

가수 겸 배우 설현이 청순한 비주얼과 우월한 비율을 뽐냈다.

설현은 6일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 = 설현 SNS 계정

사진 = 설현 SNS 계정

공개된 사진 속 설현은 난간에 기대 다양한 포즈를 취하며 청량한 분위기를 자아냈다. 화이트 크롭 슬리브리스 톱에 데님 팬츠를 매치하고 스트라이프 셔츠를 가볍게 걸친 스타일링으로 세련된 매력을 드러냈다.

사진 = 설현 SNS 계정

사진 = 설현 SNS 계정

사진 = 설현 SNS 계정

특히 설현은 작은 얼굴과 긴 팔다리, 늘씬한 몸매를 자랑하며 시선을 사로잡았다. 자연스러운 미소와 청순한 비주얼은 물론 건강미 넘치는 매력까지 더해져 감탄을 자아냈다.

한편 설현은 노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 넷플릭스 새 시리즈 ‘천천히 강렬하게’에 출연한다. ‘천천히 강렬하게’는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 넷플릭스 시리즈다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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