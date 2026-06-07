[SW인터뷰] ‘허수아비’ 정문성 “내용 없는 상욕 댓글은 처음…연기한 나조차 동정 안 가”

사진=자이언엔터테인먼트

지난달 화제 속에 종영한 ENA ‘허수아비’에서 배우 정문성은 약 2년 만의 안방극장 복귀작이라는 공백이 무색할 정도로 압도적인 연기 내공을 증명해냈다.

극 초반 정문성은 서글서글한 미소를 지닌 순박한 동네 서점 주인 이기환으로 등장했다. 그러나 드라마 반환점을 돈 순간 그가 그토록 모두가 쫓던 잔혹한 연쇄살인마 이용우였다는 정체가 밝혀지며 안방극장에 거대한 반전을 안겼다. 한 작품에서 친근한 이웃의 얼굴에서 차가운 살인마라는 180도 다른 연기를 선보인 그는 자신의 필모그래피에 기념비적인 터닝포인트를 남겼다.



작품 종영 후 인터뷰에서 정문성은 “대본 볼 때부터 굉장히 좋았다. 이야기도 재밌었고, 너무 연기해 보고 싶은 캐릭터였다. 기대도 엄청 많았고, 현장 분위기도 좋았어서 드라마가 잘 나왔으면 좋겠다고 생각했다”며 “좋은 내용을 가진, 좋은 드라마가 나온 것 같아서 행복하고 이걸 만들어준 감독님이나 함께 힘쓴 제작진에게 너무 감사했다”고 소감을 밝혔다.

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평범한 이웃과 잔혹한 연쇄살인마라는 두 얼굴을 소름 돋게 표현해낸 그는 “스스로 납득이 되는 감정이나 말로 연기하면 안 되겠다고 생각했다. 상식선 밖에 있는 인물이어야 하기 때문”이라고 밝혔다.



보통 배역을 맡으면 인물의 서사와 행동에 당위성을 부여하기 위해 ‘이해와 납득’의 과정을 거치는 것과 달리 정문성은 그 과정을 철저히 배제했다. 정문성은 “연기를 하려면 배우인 내가 납득이 되어야 하기에 긴 시간 고민했다”면서도 “결국 내린 결론은 상식 밖의 인물을 내 안의 감정이나 말로 연기하면 안 되겠다는 것이었다”고 전했다.



‘악역이니까 나쁘게 연기해야지’라는 전제나 ‘나름의 이유가 있어서 그랬을 것’이라는 자기방어적 합리화를 지워내는 데 집중했다. 정문성은 “우리에게는 굉장히 큰 일을 저지른 것이지만 이 인물은 아무런 양심의 가책이 없었거나 그저 여러 일 중 하나였을 수 있지 않나”라며 “이해된 상태로 연기하면 계획된 해석이 들어갈 것 같아 수백 번 대본을 보면서도 오히려 작전이나 계획을 짜지 않고 생각들을 비워냈다”고 설명했다.



정문성은 “배우로서 해야 하는 것과 캐릭터로서 해야 하는 것을 나누는 게 너무 어려운 캐릭터였다”며 “다른 캐릭터들은 내 안에 감춰진 나쁜 상상력을 가지고 나쁜 짓을 하면 됐는데 이 인물은 상상해서 하는 순간 죄다 거짓말이 되는 인물이었다”고 돌아봤다. 아무런 이유 없이 잔혹한 범행을 저지르는 인물의 서늘함을 날 것 그대로 표현하기 위해 스스로를 비워내고 대본 속 상황에 몸을 던진 그의 치열한 집념이 있었기에 역대급 빌런이 탄생할 수 있었던 셈이다.

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드라마 방영 이후 쏟아진 강렬한 시청자 반응에 대해서도 언급했다. 그는 “보통 악역을 하면 ‘소름 끼친다’, ‘무섭다’, ‘배우가 연기를 잘한다’ 이런 반응이 많은데, 이번에는 내용도 없는 날 것 그대로의 쌍욕 댓글을 처음 받아봤다”고 밝혀 웃음을 불렀다. 하지만 이내 “처음 겪는 반응이었지만 나중에는 그게 맞다고 생각했다”고 덧붙였다. 정문성은 “만약 완전히 허구의 인물이었다면 버림받지 않으려고 노력했을 것이고, 단 한 사람이라도 이 인물을 이해해 주길 바라며 연기했을 것”이라고 고백했다.

그러나 실제 아픔이 존재하는 서사였기에 마음가짐부터 완전히 달라야 했다. 정문성은 “내가 연기를 조금이라도 잘못하면 누군가는 두 번, 세 번 더 가슴이 아플 것이라 생각했고, 감히 내가 그 상처를 줘서는 안 된다고 믿었다”며 “그래서 최대한 납득할 수 없는 사람처럼 연기하려 했다”고 강조했다.

그러면서 “연기한 저조차도 그 인물에 대한 애정은 가당치 않게 느껴졌고, 동정조차 생기지 않았다”며 “혼나야 마땅한 사람이지만 내가 연기한 인물을 내가 보면서 그런 기분이 드니까 열심히 작품을 만들고 끝났는데도 이 캐릭터를 안아줄 수 없는 게 쓸쓸하고 허했다”고 복잡미묘한 감정을 털어놓기도 했다.

노년이 된 이용우와 강태주(박해수)가 30년 후 마주 앉아 묵혀둔 진실을 두고 숨 막히는 심리전을 벌이는 장면에 대한 비하인드도 밝혔다. 그는 “사실 그 촬영 분량만 해도 연극 한 편에 달할 정도로 엄청난 양이었다”며 “노역 분장을 해야 하는 특성상 일정을 모아서 촬영했는데 사정상 단 이틀 만에 아침부터 밤까지 다 찍어야 했다”고 당시의 긴박했던 상황을 전했다.

쉼 없이 밀어붙이는 강행군 속에서 두 배우는 신체적 한계를 뛰어넘는 몰입도를 보여줬다. 정문성은 “나중에는 거의 정신이 몽롱해질 정도였다”고 했지만 연극 무대에서 탄탄한 내공을 쌓아온 두 배우의 호흡은 현장에서 완벽한 시너지를 냈다. 정문성은 “두뇌 싸움이 감정에 닿아야 한다고 생각했는데 서로 딱 닿는 순간이 생겼다”며 “그 순간이 찾아온 이후부터는 정말 엄청나게 재미있게 연기했다”고 짜릿했던 카타르시스의 순간을 회상했다.



촬영 시간이 부족해 남은 2∼3개의 신을 밤을 새워서라도 다 찍자고 두 배우가 먼저 제안했을 정도로 열의를 불태웠다. 정문성은 “감독님이 만류하셨는데, 지금 생각하면 안 막으셨으면 큰일 날 뻔했다. 촬영이 끝나고 둘 다 며칠 동안 아팠다”고 웃어 보였다. 이어 “밥 먹고 찍고, 잠깐 눈 붙이고 일어나서 또 찍고 이걸 계속했다. 끝난 뒤엔 세상이 다 움직이는 것처럼 어지러웠다”고 털어놨다.



육체적인 피로 속에서도 배우로서 느낀 만족감은 대단했다. 대기 시간이 길 수밖에 없는 드라마 촬영 환경에서, 오직 서로의 눈을 바라보며 연기에만 몰입할 수 있는 시간이 주어졌기 때문이다. 정문성은 “드라마를 하면서 이렇게 원 없이 연기만 해본 적이 있나 싶다”며 “마치 그림을 엄청 잘 그리는 화가를 벽 앞에 데려다 놓고 하루 종일 그림만 그리라고 시킨 것처럼 우리는 오직 서로를 쳐다보며 연기만 계속했다”고 벅찬 감정을 표현했다. 이어 “이런 경험을 또 할 수 있을까 싶을 정도로 좋은 경험이었고, 박해수 배우가 워낙 연기를 잘하니까 연기하면서 재밌었다”고 미소 지었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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