케이윌 “故휘성, 아쉬운 기억 많은 친구”…헌정 무대에 단체 눈물바다

가수 케이윌이 절친했던 故 휘성을 떠올린다.

6일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’은 작곡가 김도훈의 음악 세계를 재조명하는 특집 2부가 펼쳐진다. 1부 경연자였던 박현규, 거미, 씨야(SEEYA), xikers(싸이커스), 이승기에 이어 2부에는 바다, ONEWE(원위), 이석훈, 임진각(임한별X먼데이 키즈(이진성)X허각), 케이윌이 출격한다.

케이윌은 8년 만에 '불후의 명곡'에 출연한다. 최초의 5연승 우승 기록 보유자인 그는 故 휘성의 ‘I'm Missing You’를 선곡했다. 특집의 주인공인 김도훈 작곡가가 케이윌에게 특별히 부탁했다. 김도훈은 "사실 몇 년 전 '불후' 섭외를 받았을 때, 휘성이가 많이 아파하고 있던 시절이었다. 휘성이가 없는 '불후'는 나갈 수 없어서, 휘성이가 괜찮아지면 나가겠다고 고사했었다"고 떠올린다.

더불어 "제 음악 인생을 말할 때 휘성이의 노래를 안 할 수는 없다. 저와 음악적인 이야기를 가장 많이 나눈 사람이 휘성이와 케이윌이기 때문에 휘성이의 노래만큼은 케이윌이 불러주길 바랐다"라는 진심을 전한다.

케이윌은 "휘성이는 즐거운 추억, 아쉬운 기억이 많은 친구"라면서 "개인적으로 휘성이의 모창을 많이 했었다. 그 덕에 예능프로그램 출연도 하고 인지도도 얻게 됐다"라고 故 휘성을 향한 그리움을 전한다. 이어 "휘성은 저 뿐만 아니라 많은 가수들에게 영향을 끼친 가수다. 그의 노래가 더 많이 불리길 바란다"라고 염원하며 무대에 오른다.

케이윌의 무대에 김도훈과 바다는 물론 객석의 명곡판정단도 뜨거운 눈시울을 붉혔다는 후문이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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